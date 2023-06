Jubel ganz unten und ganz oben

Die Freude war da und dort riesengroß. Zistersdorf hat am Sonntag den Verbleib in der Liga fixiert (wenn auch durch Fremdhilfe), Marchegg den zwölften Meistertitel der Vereinsgeschichte gefeiert. In der Tabelle getrennt, waren das tabellarisch schlechteste und das beste Bezirksteam in der Gefühlslage vereint.

Für Zistersdorf war es ein ungewohntes Spiel in Haringsee, denn nach einer gefühlt kompletten Saison im Abstiegskampf konnte die Mannschaft von Johannes Hartmann endlich ohne Druck antreten. Schon vor Ankick stand der Klassenerhalt fest. Das hatte mit dem am Freitag fixierten Meistertitel von Asparn in der 2. Klasse Weinviertel Nord zu tun, weshalb es aus der 1. Klasse Nord nur einen Absteiger gibt. Den machen sich Kreuttal und Großebersdorf am kommenden Sonntag im direkten Duell aus.

Für Hartmann war es deshalb verschmerzbar, dass man trotz guter Leistung 0:4 unterging. „Ich will eigentlich gar nichts zum Spiel sagen, denn es ist nur wichtig, dass wir oben bleiben. Jetzt können wir in die Zukunft schauen.“ Denn ab dem Zeitpunkt, als der Verbleib feststand, startete die Vorbereitung auf die kommende Saison, die anders verlaufen soll. Es wird einen personellen Umbruch geben, kündigt der Trainer an. Vier Abgänge sind bereits fix: Kevin und Patrick Nemecek wechseln nach Hohenau, Ersterer aber als Funktionär. Milan Krivanek geht in seine tschechische Heimat zurück und Stephan Probst geht nach Neusiedl, wo auch sein Bruder Manuel spielt.

„Es waren viele Spieler in der Warteschleife, weil es nicht klar war, wo wir in der nächsten Saison spielen, jetzt können wir endlich konkret planen“, freut sich Hartmann. Vollzüge will man demnächst verkünden.

„Tormusik könnte durchgehend laufen“

In Marchegg lief am Samstag alles perfekt. Zunächst wurde Kreuttal mit 11:0 vom Platz geschossen, danach gab es die Meisterschalen-Übergabe und die Meisterfeier. Schon vor Anpfiff lehnte sich Obmann Torsten Chladek weit aus dem Fenster und kündigte einen 8:0-Sieg an. Dass seine Burschen aber noch höher siegen sollten, überraschte ihn dann doch. Die Stimmung war ausgelassen, aufgrund der vielen Tore sagte Franz Mauerhofer, Geschäftsführer von Sponsor mapo, lachend: „Eigentlich könnte die Tormusik durchgehend laufen.“ Chladek war klar, dass der Erfolg ohne mapo nicht möglich gewesen wäre.

Die Meisterschale und die Medaillen überreichten Sportlandesrat Udo Landbauer und Gruppenobmann Franz Trötzmüller, der zum Titel gratulierte: „Wir haben es gestern ja vergeigt, aber ihr habt es geschafft und dazu gratuliere ich herzlich“, sagte der Hauskirchen-Sektionsleiter. Dann startete die große Party, bei der aber auch ein Abschied gefeiert wurde: Tormann Salih Cakaloglu verlässt überraschend den Verein, aus privaten Gründen geht er nach Tulln.