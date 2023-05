Erster Matchball und Duell um Platz zwei

Der SC Marchegg steht unmittelbar vor dem Meistertitel, ein Sieg genügt schon, um das Ziel zu erreichen. Aber wenn Spannberg nicht gewinnt, muss es nicht einmal der Dreier sein. Es geht am Samstag zu den abstiegsbedrohten Kronbergern. Obmann Torsten Chladek geht davon aus, dass seine Mannschaft den ersten Matchball versenken wird: „Kronberg ist im Aufwind, aber wir sind in Superform und haben einen Lauf, es spricht also sehr viel für uns.“

Sollte dies aber doch nicht passieren und Kronberg dem Primus ein Bein stellen, kann der Funktionär damit auch leben, dann will man sich eine Woche später im Heimspiel gegen Zistersdorf zum Meister krönen. „Ob dieses Wochenende oder nächstes ist egal, aber klar, lieber früher als später.“ Der Vorteil für das Zistersdorf-Spiel wäre, dass nachher ohnehin ein Zeltest am Sportplatz geplant ist.

Wird Spannberg durchgereicht?

Nur zwei Teams konnten ansatzweise mit Marchegg mithalten: Spannberg als Zweiter weist aber schon 13 Punkte Rückstand auf, Deutsch-Wagram als Dritter 14. Allerdings hat Marchegg ein Spiel mehr absolviert. Es geht im direkten Duell also um den Vizemeistertitel. Dass man sich den holt, schließt Spannberg-Trainer Mario Kosik aus, zu ernüchternd war das Spiel gegen Haringsee. Mit 1:8 kam man unter die Räder, schon in Marchegg zwei Wochen vorher ging man 0:7 unter. „Der Kader gibt einfach nicht mehr her, es fehlen zu viele Spieler. Deshalb wird uns zuerst Deutsch-Wagram überholen und danach auch noch Eckartsau und Poysdorf. Vielleicht auch Haringsee.“ Da man aber in dieser Saison bereits genug Punkte sammeln konnte, nimmt er das gelassen zur Kenntnis.

Deutsch-Wagram-Coach Philip Haubner geht mit einer anderen Gefühlslage ins Spiel, da er zuletzt beim 3:2 gegen Stripfing II „die beste Saisonleistung“ gesehen habe. Auf das Gastspiel am Freitagabend in Spannberg freut er sich bereits: „Das sind Partien, für die man diesen Sport macht.“ Für ihn wird das Spiel aber nicht entscheidend für die Vergabe des Vizemeistertitels sein, da danach noch vier weitere Runden zu spielen seien. „Wir wollen aber unbedingt Zweiter werden, denn das Ziel muss es sein, immer den bestmöglichen Rang einzunehmen“, stellt Haubner klar.