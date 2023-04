Kleine Vorentscheidung dank „Göttin Fortuna“

Werbung

„Es war eine ideale Runde für uns, genau so stellt man es sich vor“, strahlte Marchegg-Obmann Torsten Chladek nach dem 3:0-Auswärtssieg in Poysdorf. Einerseits konnte man das schwere Auswärtsspiel siegreich gestalten, andererseits gab Verfolger Deutsch-Wagram durch ein Gegentor in der 95. Minute gegen Haringsee Punkte ab. Sieben Zähler beträgt der Vorsprung damit.

Dabei hatte Deutsch-Wagram vor Beginn der Rückrunde zur Aufholjagd auf Marchegg geblasen. Bisher kam die Sparta aber nie in die Spur. Das erste Spiel gegen Orth wurde zwar 3:0 gewonnen, souverän trat die Elf von Philip Haubner aber nicht auf. Es folgte ein 0:0 gegen Kreuttal, ehe es zum Kracher mit Marchegg kam. Der erhoffte Heimsieg blieb beim 1:1 ebenfalls aus. Danach gelang noch ein ganz später 1:0-Sieg in Großebersdorf und jetzt gab es den herben Rückschlag.

Marchegg dagegen gewann mit Ausnahme des direkten Duells alle Partien – wenn auch nicht immer souverän, wie Chladek zugibt: „Göttin Fortuna ist unsere treue Begleiterin und ich hab sie sehr gern an meiner Seite (lacht). Aber wenn man Meister werden will, braucht man auch Glück.“ Das Spiel in Poysdorf hätte auch anders ausgehen können, war ihm klar. Das sei aber nicht mehr wichtig, alleine die Tabelle entscheidend. Dass man sich zwei Umfaller leisten kann, würde nun viel Druck nehmen: „Die Spieler dürfen aber nicht glauben, dass es schon erledigt ist, sie sollen sich nicht einlullen lassen. Dafür werden wir aber intern sorgen.“ Denn es geht mit dem nächsten schweren Spiel weiter: Eckartsau kommt mit fünf Siegen in Folge zum Primus. Sektionsleiter Bernhard Steiner ließ lachend wissen: „Marchegg ist Tabellenführer, aber wir sind Erster in der Rückrunde.“

„Solange es rechnerisch noch möglich ist ...“

Deutsch-Wagram ist am Wochenende spielfrei und muss befürchten, dass der Rückstand auf zehn Punkte anwächst. Marchegg wiederum hat die spielfreie Runde ganz am Ende der Saison. Es klingt wie eine Floskel, die man in Deutsch-Wagram immer wieder hört, auch Haubner betonte: „Solange es rechnerisch noch möglich ist, werden wir an den Titel glauben.“ Ihm ist aber klar, „dass die Titelchancen nicht größer geworden sind“.

Für Haringsee-Coach Andreas Mrlik war es kein einfaches Spiel, ist er doch mit Haubner befreundet und würde ihm den Titel von Herzen wünschen: „Das späte 1:1 tut mir für Philip leid, aber ich bin Sportler und freue mich über den verdienten Punkt.“ Er trauert vielmehr der Niederlage gegen Marchegg nach: beim 0:1 in Runde 17 spielte man stark, doch damals belohnte man sich nicht mit dem Ausgleich.

Deutsch-Wagram-Trainer Philip Haubner will trotzdem nicht aufgeben. Foto: NÖN, Joe Fuchs