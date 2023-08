Keine Rot-Sperre: Überraschender Freispruch

Deutsch-Wagram-Trainer Philip Haubner staunte nicht schlecht, als er Lukas Romstorfer in der Startelf der Kronberger entdeckte. Er ging fix davon aus, dass der Kapitän beim Gegner rotgesperrt fehlen wird. In der Vorwoche sah der Kronberger nämlich nach Spielende die Rote Karte. Aber dann kam die große Überraschung, berichtet Kronberg-Trainer Georg Lubas: „Wir haben vom Verband das Schreiben bekommen, dass das Verfahren eingestellt worden ist, damit haben wir nicht gerechnet, es hat uns aber natürlich sehr gefreut.“ Vor allem, weil kein persönliches Erscheinen in St. Pölten nötig war.

Lubas vermutet, dass der Referee den Ausschluss der Kommission erklären musste, woraufhin entschieden wurde, dass der Grund fehlte, deshalb hätte man die Akte geschlossen. Denn sein Spieler habe den Schiedsrichter nach dem 2:2 gegen Orth lediglich gefragt, wieso zwei Elfer für sein Team nicht gepfiffen wurden. Der Unparteiische begründete die Rote vor Ort damit, dass es für Spieler nicht erlaubt sei, den Schiedsrichter nach Abpfiff anzusprechen. „Wenn es wirklich so ist, dann ist es auch die Regel, dass er Elfer geben muss, wenn ein Spieler im Strafraum gefoult wird“, sagte Lubas.

Unverständnis bei Gegner Deutsch-Wagram

Den Freispruch konnte Haubner deshalb nicht nachvollziehen, weil er es in der Vergangenheit anders erlebte. Im Spiel gegen Kreuttal im Mai 2022 sah mit Patrick Liska einer seiner Spieler wegen Tätlichkeit die Rote Karte, die war allerdings nicht gerechtfertigt. Deutsch-Wagram schickte eine Abordnung mit dem Beweisvideo nach St. Pölten, um das zu beweisen und erhielt dann aber die Erklärung, dass das Video den Spieler zwar entlastet, aber man ihm dennoch eine Sperre von einem Spiel geben muss.