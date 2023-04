Lubas' Ansprachen zeigten Wirkung

Werbung

Nach drei Zu-null-Niederlagen wollte Kronberg-Trainer Georg Lubas ein Zeichen setzen. Im Dienstag-Training vor dem Spiel gegen Spannberg richtete er deutliche Worte an seine Spieler. „20 Minuten habe ich geredet, teilweise etwas lauter“, erinnert er sich. Die zweite Ansprache gab es für die Mannschaft unmittelbar vor dem Ankick, Lubas führte den Spielern vor Augen, dass man sich auf dem letzten Tabellenplatz befindet. „Ich habe ihnen gesagt, sie sollen 90 Minuten alles tun, damit sich das ändert – und das haben sie getan.“

Mit einer Mischung aus Herz und Leidenschaft holte Kronberg den verdienten Sieg, der im Abstiegskampf Gold wert ist. Für den Siegtreffer war Nico Horvath verantwortlich, laut Lubas war es ein „Bombentor“. Den Treffer schildert der Schütze im NÖN-Gespräch selbst: „Ich hab den Ball auf der linken Außenbahn bekommen, bin die Linie rauf, hab drei oder vier Gegenspieler überspielt, dann ins Zentrum gelaufen, einen Haken gemacht, einen Schuss angedeutet und den Tormann verladen und den Ball mit der Innenseite versenkt.“ Es war das dritte Saisontor des 32-Jährigen, der selber überrascht war: „Eigentlich bin ich mehr für die Vorlagen zuständig, aber manchmal haut es mir den Vogel raus und ich mache solche Tore (lacht).“

Zwar war Horvath für das Siegtor verantwortlich, er will aber der ganzen Mannschaft ein Lob aussprechen: Alle Spieler hätten sich von der ersten bis zur 90. Minute für den Sieg aufgeopfert. Er sei „sehr, sehr stolz“ auf seine Mitspieler.

Der Trainer forderte, wieder Spaß beim Fußball zu haben

Druck war im Vorfeld vorhanden, aber die Ansprache des Trainers hat Positives bewirkt. „Er hat gesagt, dass wir wieder Spaß haben sollen, denn nur dann würde der Erfolg zurückkommen. So war es dann auch“, sagt Horvath, dessen Neffe Sascha als Profi beim LASK spielt.

Lubas setzte auch andere Zeichen, um die Mannschaft aufzuwecken. Die Ersatzspieler der Kampfmannschaft sind etwa angehalten, in der Reserve zu spielen, um sich für Einsätze bei ihm aufzudrängen.

Im Cup-Viertelfinale geht es gegen Wolfsthal

Am Osterwochenende warten auf Kronberg gleich zwei Partien: Am Samstag geht es nach Hausbrunn, am Montag im Admiral NÖ Cup zu Wolfsthal, Tabellenzweiter in der 1. Klasse Ost.

Die Prioritäten sind klar vergeben, sagt der Trainer: Hausbrunn sei wichtiger, da man unbedingt den Klassenerhalt schaffen möchte. „Aber auch den Cup nehmen wir ernst. Wir sind schon so weit gekommen, jetzt wollen wir noch mehr, und vielleicht schaffen wir es in den ÖFB-Cup und spielen nächste Saison gegen Rapid (lacht).“