Mit Al Pacino zum Derbysieg

Als der Schiedsrichter das Derby nach über 90 hitzigen Minuten abpfiff, war Leid da (Kreuttal) und Freud dort (Kronberg) riesengroß. Für Kreuttal setzte es die achte Niederlage in Serie, was die Krise enorm verschärfte. Kronberg machte einen großen Schritt zum Klassenerhalt.

Für Georg Lubas, Trainer der Derbysieger, war der Willen ausschlaggebend. Seine Spieler hätten mehr für die drei Punkte gebrannt, ist er sich sicher. Und das war kein Zufall, das war genau geplant: In der Kabine ließ er nach seiner Ansprache ein Youtube-Motivationsvideo laufen, die Worte von Al Pacino aus dem Film „An jedem verdammten Sonntag“ wirkten Wunder: „Wir haben alle die Augen zugemacht und zugehört, es war ein Gänsehautmoment. Dann sind wir alle mit Schaum vorm Mund raus gegangen.“

Derby-Siegtorschütze denkt nicht ans Aufhören

Für das 2:1-Siegtor war Marcin Szmidt in der 79. Minute verantwortlich, auch er war durch die Kabinen-Aktion angestachelt: „Damit war angerichtet.“ Der 37-Jährige befindet sich in Topform, schon in der Vorwoche besorgte er alle drei Treffer beim 3:0 gegen Orth. Aktuell steht er bei acht Saisontreffern und hat damit zweimal mehr getroffen als in der Vorsaison in der zweiten Klasse. An ein Karriereende denkt der Routinier aber nicht: „Ich habe immer gesagt, dass ich bis 40 spiele, vielleicht auch länger. Und ich bin fit, also mach ich das auch.“

Lubas weiß natürlich, in welche Situation man Kreuttal durch den Sieg brachte, aber er nimmt sich kein Blatt vor den Mund: „Klar, die Derbys sind für jeden Amateursportler die Highlights der Saison, aber Kreuttal würde nicht wegen diesem Spiel absteigen. Und sie würden ja auch nicht trauern, wenn wir absteigen würden.“

Jetzt geht es gegen den Tabellenführer

Auf die Lubas-Elf wartet schon die nächste Challenge: Am Samstag kommt Tabellenführer Marchegg. Der Coach hat viel vor und lacht: „Wir werden mit den Betonmischer kommen, weil wir wegen dem Festl, das danach stattfindet, unbedingt punkten wollen.“ Unter anderem wird die Baustein-Aktion wohl viele Zuschauer anlocken. „Wir wissen ja, wie wir Marchegg schlagen, also wieso nicht noch einmal?“, erinnert sich der Kronberg-Coach mit einem Augenzwinkern an den Herbst. Beim sensationellen 3:1-Auswärtssieg eröffnete Szmidt mit dem 1:0 nach vier Minuten die Partie. „Das war ein Heber von der Mittelauflage, das bleibt für immer im Gedächtnis“, hat der Schütze das Tor noch vor Augen.