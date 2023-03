Wieder kein Punkt, wieder kein Tor

0:4 gegen Poysdorf, 0:2 gegen Eckartsau und am Samstag 0:4 gegen Stripfing II – in diesem Jahr läuft der USC Kronberg noch dem ersten Erfolgserlebnis nach. Damit rutschte die Mannschaft von Georg Lubas auf den vorletzten Tabellenrang zurück. Die Alarmglocken schrillen also.

In Stripfing war aber mehr drin, ärgerte sich der Trainer: „Wir waren in der ersten Halbzeit klar besser, aber wir haben wieder einmal unsere Chancen nicht genutzt.“ Dieses Problem hätte er schon im Herbst bemängelt. Im Winter verstärkte man sich zwar mit Stürmer Björn Lundborg, der aber gegen Stripfing mit einer Mandelentzündung ausfiel. Lubas traut ihm aber zu, dass er der Stürmer sein kann, der die Offensivprobleme löst. Allerdings würde er und Marcin Szmidt in der Luft hängen, die idealen Zuspiele kämen viel zu selten.

Die fehlende Kaderqualität in der Breite würde man aber mit Einsatz und Wille kompensieren, sagt Lubas, davon sah er zuletzt genug. Nur die Belohnung hätte gefehlt.

Gegen Spannberg bekommt Kronberg am Samstag die nächste Chance, die ersten Tore zu schießen und die ersten Punkte zu sammeln. Einfach wird es gegen den Tabellenzweiten freilich nicht, aber die Erinnerung macht Mut: Den letzten Dreier fuhr die Lubas-Elf ausgerechnet gegen Tabellenführer Marchegg ein, das war an Spieltag elf. Danach folgten allerdings sieben Niederlagen in Folge. „Es wird Zeit für die Trendwende“, herrscht beim Coach Zweckoptimismus.