Abwehrschlacht war erfolgreich

Werbung

Zistersdorf - Hausbrunn 2:1. Zistersdorf-Trainer Johannes Hartmann war begeistert, als er seinen Spielern in der Anfangsphase auf die Beine schaute. Seine Mannschaft setzte den Matchplan perfekt um. Daraus resultierte eine 2:0-Führung, zweimal durch Martin Fuxa (2., 13.). Der Plan war einfach: Den Ball erobern und dann tief auf den schnellen Fuxa spielen. Hausbrunn-Sektionsleiter Günter Hlawaty ärgerte sich, dass man das nicht unterbinden konnte: „Wir haben noch in der Kabine gesagt, sie sollen auf den schnellen Fuxa aufpassen und nach wenigen Minuten schießt der uns zwei Tore.“

Hartmann ärgerte aber, dass seine Spieler danach nicht mehr probierten, auf diese Weise aufs 3:0 zu spielen, Hausbrunn übernahm die Kontrolle und fuhr immer wieder Angriffe. Hartmann sprach von gefühlt 80 Prozent Ballbesitz der Gäste. In der 40. Minute wurde die optische Überlegenheit belohnt, die Flanke von Patrick Schüller wurde immer länger und landete im Netz. Der SVZ-Coach war an das Gegentor gegen Spannberg in der Vorwoche erinnert.

„Wir waren viel zu wenig zwingend“

Hausbrunn versuchte alles, Zistersdorf hielt aber mit viel Kampf dagegen. „Das war 70 Minuten beinharter Abwehrschlacht, die belohnt wurde. Und wegen der Leidenschaft ist das Sieg sicher nicht unverdient.“, ist sich der SVZ-Coach sicher. Hausbrunn verlor nicht nur das Spiel, sondern auch Routinier Marek Kavecky, der in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Feld musste. Hlawaty bilanzierte: „Wir waren leider viel zu wenig zwingend, obwohl es phasenweise Drangperioden von uns gegeben hat. Und die schnelle 2:0-Führung hat dem Gegner natürlich in die Karten gespielt.“

Statistik:

Zistersdorf - Hausbrunn 2:1 (2:1)

Torfolge: 1:0 (2.) Fuxa, 2:0 (13.) Fuxa, 2:1 (40.) Schüller

Karten: Klimes (90+5., Gelbe Karte Unsportl.)Martin (42., Gelbe Karte Kritik), Kavecky (52., Gelbe Karte Kritik), Voglmüller (53., Gelbe Karte Kritik), Bruckner (63., Gelbe Karte Foul), Wimmer (., Gelbe Karte Kritik), Kavecky (90+1., Gelb/Rote Karte Unsportl.)

Zistersdorf: Rebel (83. Fiedler), Schubtschik (81. Kautz), Krivanek, Gstaltner, Nemecek, Klimes, Hörwein, Fuxa, Gajdos, Nussböck, Kaufmann

Hausbrunn: Kristof, Martin (63. Voglmüller), Kopacek, Voglmüller, Voda, Schüller, Koch, Schüller, Kavecky, Wimmer (75. Swoboda), Bruckner

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Ferdi Oezdogan