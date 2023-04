Zistersdorf - Kronberg 0:0. Im Abstiegskampf war das Spiel für beide Teams immens wichtig, beide brauchen Punkte. Zistersdorf ging als Favorit ins Duell, weil man vor eigenen Fans spielte und in den letzten Wochen gute Leistungen ablieferte. Aber auch Kronberg holte im Frühjahr schon zwei Siege. Die ersten 45 Minuten dominierten die Heimischen, die klar mehr Ballbesitz verzeichneten, aber selten wirklich gefährlich wurden. Nur einmal musste Kronberg-Keeper Stefan Polainko sein Können zeigen. „Das war eine 80-prozentige Chance“, fand Kronberg-Coach Georg Lubas.

Nico Horvath mit der Topchance

Die Gäste kamen besser aus der Kabine und drangen einige Male gefährlich in den Zistersdorfer Strafraum ein. Lubas sprach von „drei Tausendprozentigen“. Die beste hätte Nico Horvath vergeben, er kam zentral vor dem Tor an den Ball, schoss diesen aber unbedrängt direkt in die Arme des Goalies. Marcin Szmidt und Björn Lundborg hätten die beiden anderen Einschussmöglichkeiten vorgefunden. Und Zistersdorf? Die Mannschaft von Johannes Hartmann wurde vor allem nach ruhenden Bällen gefährlich. Tore fielen aber keine mehr.

Die Freude über den Punkt hielt sich beim Kronberg-Trainer in Grenzen: „Da war viel mehr drin, eine der Topchancen müssen wir einfach machen, keine Frage.“ Er lobte aber die Offensive, die die Chancen herausspielte, doch vor allem die Defensive hätte wieder sehr überzeugt: „Da waren alle sehr stark.“ Zistersdorf musste sich zwar mit einem Punkt begnügen, holte damit aber aus den letzten fünf Spielen elf Zähler.

Statistik:

SV ERSTE BANK ZISTERSDORF – USC KRONBERG 0:0.

Zistersdorf: Klimes; Hörwein (76. Rieser), Kaufmann, Patrick Nemecek, Stetzl; Gajdos, Gstaltner, Nussböck, Krivanek, Schubtschik; Fuxa.

Kronberg: Polainko; Suppan, Gärtner, Afouxenidis, Mika Ibl; Kraus (41. Romstorfer), Mark Ibl; Matteo Ibl, Bodnar (69. Lundborg); Szmidt, Horvath (76. Magoschitz).

Zistersdorf, 80 Zuschauer, SR Daubeck.

Reserven: 0:10 (0:5). Tore: Jiras (4), Dominik Vock (3), Kniewallner (2), Daniel Vock.