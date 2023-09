Nach Niederlagen wird jetzt Tacheles geredet

„Wir müssen in dieser Trainingswoche einige Dinge ganz klar ansprechen – so geht es nicht!“ Ein Satz, zwei Vereine. Sowohl in Getzersdorf, als auch in Traismauer wird wohl dieser Tage Tacheles geredet. Denn am Wochenende waren beide Teams in ihren Partien chancenlos.

Die getzersdorfer mussten sich bei Titelkandidat Gars mit 1:3 geschlagen geben. An sich kein Beinbruch. Aber das „Wie“ hat Trainer Harry Hummel gar nicht gefallen. „Vor allem vor der Pause haben wir Tugenden vermissen lassen, die es braucht, um erfolgreich zu sein“, so der Getzersdorf-Coach, den auch ärgert, dass man zwei Gegentreffer nach Standardsituationen hinnehmen musste: „Da müssen wir unbedingt wieder konzentrierter werden, so wie in den ersten Partien.“ Gegen Zellerndorf will er mit seinen Schützlingen wieder zurück auf die Siegerstraße.



Von der kann man in Traismauer derzeit nur träumen. Auch der Trainerwechsel von Muamer Dedic zu Martin Ratheyser hat nichts gebracht. Nach dem 0:2 gegen die bislang punktelosen Lengenfelder trägt man nun die Rote Laterne. „Und das völlig verdient – wir waren total chancenlos, haben im ganzen Spiel zwei Mal auf das gegnerische Tor geschossen“, räumt Sportchef Hans Peter Gruber ein, der zum einen die Mannschaft in die Pflicht nehmen will. Zum anderen auf die Wintertransferzeit und etwaige Neuverpflichtungen setzt: „Bis dahin hoffe ich doch auf ein paar Punkte. Und dann werden wir zwei Legionäre holen.“