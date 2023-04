Atzenbrugg tauscht den Trainer

So schnell kann es gehen. Amir Bradaric ist seit letzter Woche nicht mehr Trainer des USV Atzenbrugg/Heiligeneich. Statt ihm steht jetzt Wilhelm Schmircher auf der Kommandobrücke. „Amir ist ein Toptrainer, darüber müssen wir nicht diskutieren. Wir wollen in der kommenden Saison aber mehr auf den Eigenbau und die Jugend setzen. Amir ist ein Trainer, der immer um den Titel spielen will, da passt Wilhelm Schmircher einfach besser zu unserem Zukunftskonzept und mit der freien Woche war das der beste Zeitpunkt für den Wechsel“, erklärt sportlicher Leiter Markus Gartner auf Nachfrage.

„Das ist natürlich eine Enttäuschung. Eigentlich wäre der Plan gewesen, nächsts Jahr dann wirklich um den Aufstieg zu fighten und das hätte ich gerne versucht. Dass die Zusammearbeit auf halber Strecke beendet wurde, tut natürlich weh. Auch wenn ich schon viele Jahre im Geschäft bin, habe ich noch immer die notwendige Leidenschaft und freue mich schon auf neue Aufgaben. Ich bin ab sofort verfügbar“, kommentiert Bradaric die Situation.

Und was sagt der neue Trainer? „Das war für mich doch etwas überraschend, ich mache es aber sehr gerne und bedanke mich für das Vertrauen. Mein Ziel ist es, meine Erfahrung und mein Wissen an die starke Nachwuchsgeneration in Atzenbrugg weiterzugeben und viel auf den Eigenbau zu setzen. Ich glaube, dass das für viele Vereine der richtige Weg wäre.“