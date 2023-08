Aufsteiger Getzersdorf rockt die Liga

„Ich bin einfach nur stolz auf meine Burschen“, bringt es Getzersdorf-Coach Harry Hummel nach dem 4:0-Kantersieg auf den Punkt. Und das kann er auch wirklich sein. Der Aufsteiger war in einer wahren Hitzeschlacht das klar bessere Team, ging absolut ans Limit. Und das war für den Coach das Erfolgsgeheimnis: „Wir wollten bei gefühlten 40 Grad diesen Sieg einfach mehr als der Gegner – unglaublich wie toll alle die Aufgabe 1. Klasse annehmen. Ich denke wir sind angekommen!“ Die Bäume will er aber trotzdem nicht in den Himmel wachsen lassen. Zumal jetzt einmal die erste Auswärtspartie wartet. Es geht zum zweiten Aufsteiger, den SC Burgschleinitz/Straning. Der steht noch ohne Zähler da. Und unter Zugzwang. „Das macht die Sache nicht einfacher“, so Hummel, der seine Schützlinge warnt: „Wir dürfen jetzt nicht abheben, müssen weiter von Spiel zu Spiel schauen und jede Herausforderung annehmen. Leicht ist da keine Partie.“

Foto: Claus Stumpfer

Das muss auch der SC Traismauer erkennen. Der Gebietsliga-Absteiger tut sich weiter schwer. Diesmal setzte es eine bittere 1:3-Heimniederlage im Derby gegen Hollenburg. Wobei Trainer Muamer Dedic seine Mannschaft in den ersten beiden Saisonspielen durchaus auf Augenhöhe mit den Gegnern gesehen hat. „Aber es wird schwer Spiele zu gewinnen, wenn man vorne so harmlos agiert und hinten Woche für Woche schwere Fehler macht, die der Gegner gnadenlos ausnützt“, so der Coach der Traismaurer, der in Ruppersthal auf Besserung hofft. Auch, weil der Gegner auch nicht wirklich gut in die Saison gestartet ist, zwei Mal verloren hat