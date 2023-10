Auswärtsfluch gebrochen

Während man zu Hause ungeschlagen bleibt konnte man bis zum Samstag keinen Auswärtssieg verzeichnen. Man verlor meistens, obwohl man oft die dominante Mannschaft war.

Gegen Zellendorf konnte Atzenbrugg dies ändern. Wie so oft startete man dominant in die erste Hälfte und konnte auch früh in Führung gehen. „Durch ein unnötiges Gegentor vor der Pause verloren wir die Führung jedoch wieder“, meint Trainer Wilhelm Schmircher.

Am Beginn der zweiten Hälfte gelang jedoch wieder der Führungstreffer durch Kopp, der Hoffnung auf den ersten Auswärtssieg gab.

Die Heimmannschaft hatte sich aber noch lange nicht aufgegeben und so spielten die Zellendorfer auch einige gute Chancen heraus.

Wilhelm Schmircher sagt: „Wir musste zittern und alles geben.“ Am Ende gelang es die Führung über die Zeit zu bringen und zum ersten mal drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.Die erste Hälfte der Saison neigt sich auch schon dem Ende. Mit dem Sieg gegen Zellendorf ist das Ziel der Mannschaft und Trainer Wilhelm Schmircher noch erreichbar: Man will neun Punkte aus den letzten drei Spielen mitnehmen. Drei davon sind schon geglückt.

Das nächste Spiel wird zu Hause gegen Kirchberg bestritten. Dort wird sich zeigen, ob die Atzenbrugger ihre weiße Heimweste mit in die Winterpause nehmen können oder ob die Nachbarn aus Kirchberg ihnen einen Strich durch die Rechnung machen.