Das Derby der totalen Gegensätze wartet

Wenn am Freitagabend Traismauer den SC Getzersdorf empfängt, könnten die Vorzeichen unterschiedlicher kaum sein. Beide Teams sind neu in der 1. Klasse Nordwest-Mitte. Doch während sich Aufsteiger Getzersdorf längst in der Liga etabliert hat, leuchtet in Traismauer (Absteiger aus der Gebietsliga) die „Rote Laterne“. Dort wartet man noch immer auf den ersten Sieg. Am Wochenende setzte es in Kirchberg sogar ein 0:5-Debakel. Ein echter Rückschritt. Auch für Trainer Martin Ratheyser. Dabei war die Leistung in den ersten 45 Minuten gar nicht so schlecht. Allerdings kassierte man gleich drei Gegentreffer aus Standardsituationen. Danach lief gar nicht mehr viel zusammen. Traismauer darf Anschluss nicht verlieren„Jetzt müssen dringend Punkte her, damit wir nicht noch weiter abreißen“, so der Coach. Mit Lengenfeld ist aktuell nur ein Klub in unmittelbarer Reichweite. Die bittere Realität lautet Abstiegskampf.

Hummel warnt vorm Schlusslicht

Sein Getzersdorfer Kollege Harry Hummel hat diese Sorgen nicht. Sein Team sammelt weiter Zähler um Zähler für den Klassenerhalt. Gegen Rupperstahl gab“s ein 1:1. Mit der Leistung seiner Truppe war der Coach dabei sehr zufrieden. Mit dem Ergebnis nicht. „Wir hatten ja Chancen für zwei Spiele“, trauert er dem fünften Getzersdorfer Saisonsieg nach. Der soll nun gegen Traismauer eingefahren werden.

Allerdings warnt Hummel seine Schützlinge davor, das Tabellenschlusslicht zu unterschätzen: „Angeschlagene gegner sind doppelt gefährlich. Außerdem werden sie den Bus im Strafraum parken. Wir müssen deshalb wirklich schauen, unsere Möglichkeiten zu nutzen.“

Sonst droht eine Neuauflage der Derbygeschichte: In den letzten beiden Meisterschaftsduellen der beiden Teams in der Saison 2015/16 gab's zwei Mal ein torloses Remis!