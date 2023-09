Dedic wirft in Traismauer hin

Einen einzigen Punkt hat Gebietsliga-Absteiger Traismauer in diesem Herbst bislang geholt. Jetzt schlitterte man in Atzenbrugg in ein 0:6-Debakel. Für Trainer Muamer Dedic Grund genug zurückzutreten. „Ich denke, jetzt kann nur ein neuer Impuls von außen helfen, wieder in die Spur zu finden“, so der Coach, der durchaus zugibt, den Kader ein wenig falsch eingeschätzt zu haben: „Vielleicht kann aber jemand anderes das Ruder herumreißen – ich denke nämlich trotzdem, dass Potential vorhanden ist.“

Zeitnah gibt es jetzt in Traismauer eine Vorstandssitzung, in der man die nächsten Schritte besprechen wird. Ab sofort begibt man sich auf Trainersuche.