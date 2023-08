Eine breite Brust und ein großes Fragezeichen

Aufsteiger Getzersdorf hat eine Woche vor Saisonstart ein großes Ausrufezeichen gesetzt – mit einem 4:1-Erfolg gegen Landesligist Absdorf stieg man sensationell in die zweite Runde des Admiral-NÖ-Meistercups auf! „Ich freue mich für die Burschen, die sich für eine wirklich tolle Leistung belohnt haben“, meinte Neo-Trainer Harry Hummel, der allerdings auch gleich auf die Euphoriebremse stiegt: „Klar, dass wir jetzt eine ordentlich breite Brust haben. Aber wir dürfen die Bäume auch nicht in den Himmel wachsen lassen, müssen das Spiel richtig einordnen.“ Denn auch wenn er mit der Vorbereitung durchaus zufrieden war, die Ergebnisse haben nicht wirklich alle gepasst. „Trotzdem bin ich natürlich bislang zufrieden“, erklärt der Neocoach, „die Burschen haben von der ersten Minute an toll mitgezogen – es macht richtig Spaß hier zu sein.“ Dementsprechend optimistisch geht man auch in die Saison und ins erste Spiel gegen Atzenbrugg. Bei dem wohl Shahir Zeneli fehlen wird, dessen Knie Probleme macht. „Das ist aber der einzige Spieler, der nicht ganz fit ist“, freut sich der Coach aus dem Vollen schöpfen zu können. Ungewöhnlich die Ankickzeit für den SC Getzersdorf. Gespielt wird nämlich shon am Freitagabend. Am Wochenende wollen die Spieler Zeit fürs klubeigene Zeltfest haben. Da soll ja auch gleich der erste Sieg in der 1. Klasse gefeiert werden.

Dedic plagen Verletzungssorgen

Wie Hummel aus dem Vollen schöpfen zu können, das ist Traismauer-Coach Muamer Dedic nicht gegönnt. Ihn plagen wie schon zuletzt im Abstiegskampf ordentlich Verletzungssorgen. Paul Fischer und Goalgetter Eric Willer haben die Vorbereitung mehr oder weniger komplett versäumt. Und jetzt hat es auch noch Mittelfeldmotor Semih Kürkütlü erwischt, der sich an der Schulter verletzt hat. „Das macht die Sache natürlich nicht einfacher“, seufzt Dedic vor dem Saisonstart in Zellerndorf. Trotzdem versprüht er durchaus Optimismus. Wenn auch gedämpft. „Wir müssen schauen, dass wir so schnell wie möglich in der neuen Liga ankommen“, erklärt der Traismauer-Coach, der in erster Linie in Sachen „körperliche Robustheit“ noch Defizite sieht. Daran wird aber derzeit intensiv gearbeitet. Genauso wie an den Comebacks von Fischer und Willer. Vor allem jenes von Letzterem sehnt er richtig herbei: „Er ist der Mann, der den Unterschied ausmachen kann. In der Vorbereitung hat man gesehen, wie sehr er letztendlich fehlt…“ Die Statistik zeigt das auch: In fünf Testpartien gab’s gerade einmal sechs Traismaurer Treffer.