Fehlstart war gestern: Gablitz liegt wieder auf Kurs

Der SV Gablitz legte im März einen klassischen Fehlstart hin: Lediglich ein Pünktchen und ein Tor standen beim Herbstmeister nach den ersten zwei Runden zu Buche. Die Tabellenführung war so schnell weg, wie sie im Winter – durch Bergers Ausscheiden aus der Meisterschaft – gekommen war. Die Klubverantwortlichen reagierten, übertrugen Co-Trainer Florian Lang die Verantwortung über die Kampfmannschaft – und dürfen sich nun bestätigt fühlen: Auf einen 5:2-Heimsieg gegen Hollenburg folgte ein 5:0 in Heldenberg. Für den SVG war es der höchste Saisonsieg. Die Ladehemmung wurde beseitigt.

Trügerisches Resultat

Das klare Ergebnis soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Spiel auch einen ganz anderen Verlauf hätte nehmen können. Nach einer ungeschickten Attacke von Daniel Faschingeder zeigte der Schiedsrichter in Hollenburg bereits in der 2. Spielminute auf den Elfmeterpunkt. Nachdem sich letzte Woche Marcus Krafka geopfert hatte, um für das noch rekonvaleszente Torhüterduo einzuspringen, übernahm diesmal Michael Haunschmid die Vertretung. Der 33-Jährige entschied sich beim Elfmeter für die falsche Ecke, doch Gablitz hatte Glück, dass Heldenbergs Georg Burger nur die Stange traf. Die Gäste hatten Mühe, ins Spiel zu finden. „Heldenberg hat uns überrannt, sie haben uns richtig niedermarschiert“, blickt Interimstrainer Lang auf Halbzeit eins zurück. „Wir haben keine Ordnung ins Spiel bekommen.“

Doch die Moral stimmte, der SVG hielt mit Kampf dagegen. Haunschmid musste nur einmal entscheidend eingreifen. Und da ein Entlastungsangriff in der 27. Minute gleich von Erfolg gekrönt war, lag Gablitz zur Pause sogar mit 1:0 vorne. Ali Mohammadi hatte ein Zuspiel super mitgenommen und den Ball eiskalt eingeschoben. „Und das im Volltempo“, zollte ihm sein Coach Respekt.

Nach der Pause fanden die Gäste ihre spielerische Linie wieder. Bei Heldenberg forderte das hohe Tempo allmählich seinen Tribut, die Hausherren gerieten ins Hintertreffen. Mohammadi und Tomas Bednar sorgten mit einem Doppelschlag (51., 56.) für eine frühe Vorentscheidung. Mohammadi traf auch noch ein drittes Mal (79.), danach fixierte Baran Kaplan mit einem Tor vom Elfmeterpunkt den 5:0-Endstand.

Lang kann sich „Verlängerung“ vorstellen

In der Tabelle hat sich das aus Ziersdorf, Gablitz und Ruppersthal bestehende Spitzentrio nun ein wenig absetzen können. Der SVG ist nach einem Schlenker wieder auf gutem Weg in Richtung Wiederaufstieg. Bis wann Lang dabei auf der Trainerbank die Zügel in der Hand halten wird, ist noch ungewiss. Der Klub gab an, noch im Frühjahr einen Nachfolger für Zeleznik auftreiben zu wollen. Lang habe als sportlicher Leiter und Co-Trainer der U23 ohnehin genug zu tun, zumal er auch im Nachwuchsbereich und abseits des Platzes mit anpackt. „Wenn es sein muss, mache ich es auch bis zum Sommer“, sagt der Interimscoach. „Es macht zurzeit richtig Spaß. Die Spieler haben mir eine Rückmeldung gegeben. Wir haben eine gute Stimmung in der Mannschaft.“