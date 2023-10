Frischer (Trainer-)Wind für Traismauer

Der mittlerweile dritte Mann soll das Ruder herumreißen. Mit Muamer Dedic ging Gebietsliga-Absteiger Traismauer in die Saison. Nach dem Fehlstart (nur ein Punkt) rückte Anfang September „Co“ Martin Ratheyser zum Chef auf. Die Trendwende gelang nicht. Auch unter Ratheyser gab's nur einen Zähler zu feiern. Und jetzt ist als dritter Mann Manuel Zeilhofer gefragt.

Ex-Herzogenburger übernimmt

Der ehemalige Rehberg-Kicker war in Muckendorf, kurzzeitig auch in der 2. Landesliga beim SC Herzogenburg in der Traismaurer Nachbarschaft tätig (2019) und coachte auch den FC Leonhofen. Am Montagabend leitete der 35-Jährige seine erste Trainingseinheit beim Tabellenschlusslicht. Ihm steht viel Arbeit vor: 3,3 Gegentreffer pro Match kassierten die Traismaurer im Schnitt, nur sechsmal landete die Kugel (bei zehn Partien) in des Gegners Gehäuse.

Daheim gegen den Tabellenelften Burgschleinitz gibt Zeilhofer seinen Einstand. Vorgänger Ratheyser bleibt beim Klub als Assistenzcoach erhalten.