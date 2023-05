Gablitz: Füße hochlegen und Meister werden

Mit dem Sieg gegen Verfolger Ruppersthal am vorvergangenen Wochenende hatte der SV Gablitz den Grundstein für den Meistertitel gelegt. Danach ging die Mannschaft in eine zweiwöchige Meisterschaftspause. Am Wochenende war man spielfrei, in der nächsten Runde wäre nun das Auswärtsspiel gegen Bergern am Programm gestanden. Da sich der Gegner in der Winterpause aber bekanntlich in Luft aufgelöst hat, ist der SVG am kommenden Wochenende erneut in der Zuschauerrolle.

Und wenn die Konkurrenz so weitermacht, könnte der SVG im Heimspiel gegen Ziersdorf am 26. Mai vielleicht sogar schon den Titel fixieren. Das vergangene Spielwochenende war zumindest ganz nach dem Geschmack des Tabellenführers: Ziersdorf ließ – zum vierten Mal in Folge – Punkte liegen und kam gegen Zellerndorf nicht über ein 2:2 hinaus. Spitz musste sich gegen Mautern ebenso mit einem Remis begnügen. Die von Sektionsleiter Florian Lang gecoachten Gablitzer haben in der Tabelle somit immer noch fünf Punkte Vorsprung und dazu ein Spiel weniger ausgetragen als der erste Verfolger. Im Moment läuft alles für die Wienerwälder.