Gablitz geht wieder auf Trainersuche

Der SV Gablitz bleibt sich treu. Der Ruf als Trainerfriedhof eilte dem Klub bereits vor seinem Erscheinen in der 1. Klasse Nordwest-Mitte voraus. Spätestens jetzt wurde der SVG diesem Prädikat wieder gerecht.

Trainer Robert Zeleznik wurde nach den ersten zwei Spielen im Frühjahr von seinen Aufgaben entbunden. Er hatte das Amt erst im Oktober von Robert Prokes übernommen, der nach der 2:3-Heimniederlage gegen Bergern den Hut nehmen musste. Als Dauerlösung war der vormalige Co-Trainer Zeleznik ursprünglich nicht gedacht. Da er mit zwölf Punkten in den ersten vier Spielen aber auf eine starke Bilanz verweisen konnte, sprach ihm Gablitz das Vertrauen aus. „Wenn du nach vier Siegen einen Trainer hinauswirfst, halten dich ja alle für geisteskrank“, erklärt SVG-Obmann Andi Forche.

Was zur Trennung geführt hat

Dass Zeleznik nun wieder Geschichte ist, dazu brauchte es eine sehr spezielle Gemengelage: Dass man in den ersten zwei Runden im Frühjahr nur einen Punkt holte und gleich einmal die Tabellenführung einbüßte schien die Klubverantwortlichen zu bestätigen: „Es war schon in der Vorbereitung ein gewisser Abwärtstrend erkennbar“, sagt Forche. „Gegen Atzenbrugg und Kirchberg hätten wir immer noch gewinnen können, wenn uns nicht vier Elfmeter vorenthalten worden wären. Aber trotzdem haben wir unter unserem Niveau gespielt.“

Nach der Niederlage in Kirchberg kam dann einiges zusammen: Zeleznik war aufgrund der Gelb-Roten Karte, die er für Schiri-Kritik gesehen hatte, für das nächste Spiel gesperrt. Das Training hätte der Coach freilich leiten können, er unterzog sich am Dienstag aber einer Hüftoperation – was auch den SVG ratlos machte. „Er hat einmal erwähnt, dass im Frühjahr eine OP ansteht, aber wir dachten, dass es nur ein kleinerer Eingriff ist“, sagt Präsident Michael Schramek. „Vielleicht hat er selbst unterschätzt, wie lange das dauert“, sagt Forche. „In den nächsten Wochen wird er sicher kein Training leiten können. Das weiß ich aus eigener Erfahrung.“

Schramek und Forche weisen auch darauf hin, dass es dem Coach nicht gelungen sei, die jungen Eigenbauspieler bei der Stange zu halten. „Unter Prokes waren sie noch beim Training dabei. Jetzt wurden sie kaum mehr berücksichtigt“, sagt Schramek. „Wenn man ihnen nicht das Gefühl gibt, dass mit ihnen geplant wird, dann werden sie sich irgendwann einen anderen Verein suchen.“

Es habe – das ist die Essenz aus der Geschichte – jedenfalls an Kommunikation gemangelt, sagen die Klubbosse. Zeleznik sei nun „beurlaubt.“ Man wolle ihn beim Verein behalten, allerdings in der zweiten Reihe des Trainerstabs. „Wir werden ihm ein entsprechendes Angebot machen“, meint Forche. Für die Kampfmannschaft suche man bereits jemand anderen.

Zeleznik wollte sich zu alledem noch nicht konkret äußern. Er verwies auf ein anstehendes Gespräch mit Schramek und Forche. Am Montag war der Coach noch im Spital und wartete auf seine Entlassung. Er betont, den Klub nicht im Unklaren über die OP gelassen zu haben. „Ich habe es ihnen gesagt.“

Mit Interimstrainer Lang zum ersten Sieg im Frühjahr

Zelezniks Nachfolger soll in den nächsten Wochen feststehen. „Wir hoffen, dass wir endlich eine langfristige Lösung finden“, sagt Schramek. Was der neue Coach mitbringen müsse? „Es muss einer sein, der Spieler entwickeln kann.“ Forche ist fest überzeugt, dass es durchaus möglich ist, den Jungen Spielzeit zu geben und trotzdem um den Titel mitzuspielen. „Das schließt sich nicht aus. Der Kader ist von der Qualität her stark genug.“ Worauf der Fokus liegt? „Auf beidem.“

Bis ein neuer Coach gefunden ist, lenkt Florian Lang die Geschicke. Der sportliche Leiter und Co-Trainer konnte in seinem ersten Spiel gleich den erhofften Sieg verbuchen. Die Torflaute beseitigte Baran Kaplan gegen Hollenburg bereits in der zweiten Minute. Dass Langzeit-Kapitän Marcus Krafka im Tor aushalf, weil mit Andre Authried und Mustafa Erdogan beide Goalies außer Gefecht waren, geriet angesichts der Trainerepisode zu einer Randnotiz.