Gablitz gibt Goalie an Nachbarn ab

Die beiden Meistermannschaften aus dem Wienerwald rüsten sich für die Aufgaben in der höheren Liga. 2.-Klasse-Meister FC Purkersdorf schraubt an seinem Torhüterteam. Zweiergoalie Josef Strotzer wird sich einer Schulter-OP unterziehen und im Herbst daher nicht zur Verfügung stehen. Ersatz fand der FCP in der Nachbarschaft: Andre Authried stand beim SV Gablitz auf dem Abstellgleis. Der 28-Jährige, der in seiner Karriere vorwiegend in der 1. und 2. Klasse im Waldviertel zum Einsatz kam, war im Winter zum SVG gewechselt, bestritt aber nur zwei Meisterschaftsspiele im März und verlor seinen Platz dann an Mustafa Erdogan. „Es hat nicht sein sollen. Er war auch immer wieder einmal verletzt“, sagt SVG-Präsident Michael Schramek.

Ein Match ums Einserleiberl

„Jetzt ist er fit!“, sagt Purkersdorfs sportlicher Leiter Thomas Prager. Er freut sich über den Neuzugang: „Andre hat bei uns mittrainiert und einen sehr guten Eindruck hinterlassen.“ Authried soll sich mit Jan Filar um das Einserleiberl matchen. Der Konkurrenzkampf könnte auch noch durch einen Dritten angefacht werden: Purkersdorf buhlt um einen 18-Jährigen Torhüter. Dazu soll ein neuer Tormanntrainer neue Impulse liefern.

Bednar geht, Ersatz im Anmarsch

Gablitz verlängerte mit Erdogan und sieht keinen akuten Bedarf für einen neuen Torhüter. „Wir haben einen guten jungen Goalie und mit Marcus Krafka und Michael Haunschmid auch noch starke Backups“, sagt Sektionsleiter Florian Lang.

Ein weiterer Abgang steht fest: Tomas Bednar wird den SVG in Richtung 2. Klasse Ybbstal verlassen. Der Legionär habe kein gutes Standing mehr genossen. „Er war nie trainieren und hat sich vor den Matches regelmäßig verspätet“, sagt Schramek. Als Ersatz könnte Enzersfelds Richard Strauss kommen, ein Wunschkandidat von Neo-Coach Andreas Berger. Schramek: „Das ist noch Formsache.“