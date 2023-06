Gablitz holt neuen Abwehrchef für die Reise ins Ungewisse

Ali Mohammadi ist und bleibt Gablitz' Mann für die spektakulären Tore. Mit einem Fallrückzieher in der vierten Minute der Nachspielzeit sicherte der Afghane seiner Mannschaft einen Punkt in Furth. Die Hausherren waren danach am Boden zerstört. Mit einem Sieg hätte Furth die Abstiegsränge verlassen und nach dem Erfolg in Ruppersthal die nächste Überraschung geliefert. Zur Pause stand es nach einem umstrittenen Elfmeter und einem abseitsverdächtigen Treffer 2:0 für die Gastgeber. Gablitz zeigte aber in der zweiten Halbzeit, dass man auch als Meister keine Punkte zu verschenken hat, und kam verdient zum Ausgleich. „Unterm Strich ist es das gerechte Ergebnis“, sagt Florian Lang, der als SVG-Coach ungeschlagen blieb.

Im Anschluss an die Partie gegen Mautern darf sich Lang nun vor heimischem Publikum als Meistertrainer feiern lassen. Danach steht noch das abschließende Gastspiel in Horn auf dem Programm. Dann geht die Reise für Gablitz in der Gebietsliga weiter. Die Frage ist nur, in welcher?

Eigentlich wäre für den Aufsteiger ein Platz in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel vorgesehen. Da in dieser Klasse aber auch einige Absteiger aus der 2. Landesliga untergebracht werden müssen, könnte Gablitz in die Gebietsliga Nord/Nordwest zurückkehren, wo der SVG auch bis zum Abstieg vor einem Jahr spielte. Auch diese Liga ist gut gefüllt. „Eventuell wird mit 15 Mannschaften gespielt“, sagt Gablitz-Obmann Andi Forche. Die Entscheidung liegt beim Verband. „Wir haben keinen Antrag gestellt“, hält Forche fest. „Vom Fahren her gibt es da wie dort weite Strecken. Wir nehmen es, wie es kommt.“

Brauchart tritt kürzer, Gablitz hat schon Ersatz

In welcher Liga Gablitz künftig spielt, stand am Montagabend noch nicht fest. Fest stand, dass in der Mannschaft ein langjähriger Leistungsträger aus beruflichen und privaten Gründen kürzertreten will: Gernot Brauchart lässt seinen Pass in Gablitz, ist für die Gebietsliga aber nicht mehr eingeplant. Der 31-Jährige spielte – mit einer Unterbrechung – sieben Jahre für den SVG. „Er ist ein Führungsspieler, ein Antreiber, ein Mentalitätsmonster“, weiß Forche. Da ist Ersatz freilich schwer zu finden.

Doch der SVG hat sich früh um einen neuen Abwehrchef bemüht und die Neuverpflichtung bereits bekanntgegeben: Florian Gowin kickte einst in Mauerbach, wurde mit Donaufeld 2022 Meister der Wiener Stadtliga und kommt nun von Stadtligist Slovan HAC in den Wienerwald. „Er ist die gleiche Kategorie wie Brauchart, dazu ein Linksfuß. Das passt“, sagt Forche über den 32-Jährigen. „Wir können glücklich sein.“