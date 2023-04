Gablitz: Interimscoach bleibt bis Sommer

Die Titelentscheidung lässt noch auf sich warten, die Trainerentscheidung ist beim SV Gablitz aber – vorläufig – gefallen: Florian Lang wird die Mannschaft als Interimstrainer bis zum Saisonende begleiten. Nach der „Beurlaubung“ von Robert Zeleznik vor vier Wochen hatte es von Klubseite geheißen, man führe Gespräche mit potentiellen Nachfolgern.

„Die Stimmung ist gut, ich habe Rückhalt bei der Mannschaft. Die Zusammenarbeit mit U23-Trainer Aleks Maric funktioniert super“, fasst Lang zusammen. „Und das Werkl läuft. Die Spieler fragen sich auch: Warum sollten wir jetzt jemand anderen holen?“

Die Ergebnisse geben dem zum Coach umfunktionierten Sektionsleiter und Co-Trainer recht. Das 3:1 gegen Lengenfeld war der vierte Sieg in Serie. Nur Tabellenführer Ziersdorf konnte in den letzten Wochen mit Gablitz Schritt halten. Von den gegnerischen Trainern gibt es immer wieder Lob. „Wir haben gegen die stärkste Mannschaft der Liga verloren“, war von Lengenfelds Michael Pernerstorfer zu vernehmen.

Schramek: Genug Qualität für den Titel

Michael Schramek, der Präsident des SVG, gibt Einblick in den Entscheidungsprozess: „Wir haben es im Endeffekt Flo überlassen. Die Frage war, ob er mit seinen Aufgaben überlastet ist oder nicht.“ Schramek ist der Meinung: „Die Mannschaft ist von der Qualität her stark genug für den Meistertitel. Wesentlich ist jetzt, dass die Stimmung hochgehalten wird. Und das macht Flo wirklich super.“

Im Sommer soll es aber eine neue Lösung auf der Trainerbank geben. „Im Hinblick auf die Entwicklung der Spieler braucht es einen Trainer mit einer sehr guten Ausbildung und mehr Erfahrung“, hält Schramek fest. „Es gibt in Gablitz eine sehr gute Basis von jungen Spielern. Das ist unsere Zukunft, das muss im Vordergrund stehen.“ Falls dem SVG im Jahr nach dem Abstieg der direkte Wiederaufstieg in die Gebietsliga gelänge, müsste Lang aufgrund der mangelnden Lizenzen ohnehin wieder ins zweite Glied rücken – zumindest auf dem Papier. „Es würde mich aber freuen, wenn er weiterhin im Trainerteam bleibt, gemeinsam mit Aleks, der gerade eine Fortbildung macht.“ Der neue Coach soll im Verlauf der Meisterschaft an die Mann-schaft herangeführt werden. „Es gibt schon einen Kandidaten.“