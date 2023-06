Gablitz kehrt in die Gebietsliga zurück

Der SV Gablitz hat es geschafft. Ein Jahr nach dem Abstieg in die 1. Klasse kehrt der Wienerwaldklub wieder in die Gebietsliga zurück. Im Spitzenspiel gegen Verfolger Ziersdorf reichte dem SVG ein 1:1, um den Meistertitel zu fixieren. Mit offiziell 400 zahlenden Zuschauern verzeichnete der SVG im vorletzten Heimspiel einen Besucherrekord in der Saison.

Eine Meisterparty konnte nach dem Ziersdorf-Match am Freitagabend aber noch nicht stattfinden. Die Entscheidung im Titelkampf fiel mit Verzögerung. Erst nach Ruppersthals überraschender Heimniederlage gegen Furth herrschte Gewissheit: Der SVG ist nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Spitz könnte mit Gablitz zwar theoretisch noch gleichziehen, das direkte Duell ging mit dem Gesamtscore von 7:3 aber klar an den Tabellenführer. Für die zweitplatzierten Ziersdorfer, die zwei Matches mehr bestritten haben als der SVG, war die Partie am Freitag das Spiel der letzten Chance. Und das war in 90 aufregenden Minuten auch zu jeder Zeit zu merken. Ziersdorf kämpfte verbissen um seine letzte ChanceDie Gäste haben dem Spitzenreiter noch einmal alles abverlangt. Nachdem Ali Mohammadi in der Anfangsphase eine Topchance auf die Führung ausgelassen hatte, machte Ziersdorf dem SVG das Leben schwer. Ein glückliches Tor von Baran Kaplan – sein Freistoß war als Hereingabe gedacht – brachte den Hausherren dennoch eine Halbzeitführung ein. Nach dem Seitenwechsel glich Ziersdorf aus – und versuchte alles, um im Finish noch den dringend benötigten Siegtreffer zu erzielen, daran änderte nach dem Platzverweis von Tomislav Kovacevic (82.). „Man hat nicht gemerkt, dass sie einer weniger waren“, zollt SVG-Interimscoach Florian Lang den kampfstarken Gästen Respekt. Ihm war bewusst: „Wir haben unsere Leistung nicht abrufen können.“ Nach zwei spielfreien Wochenende fanden die Gablitzer noch nicht zur zuletzt gezeigten Form zurück.

Doch die Mannschaft wehrte in einem vorentscheidenden Spiel Ziersdorfs letzten Angriff ab. Im Zuge des letzten Heimspiels gegen Mautern am 9. Juni findet nun die Meisterfeier statt.