Gablitz leidet an Ladehemmung

Zweites Spiel, erste Niederlage. Hatte der SV Gablitz letzte Woche gegen Atzenbrugg dank einer starken zweiten Halbzeit zumindest noch einen Punkt retten können, blieb der Sturmlauf in Kirchberg am Wagram am Ende ergebnislos. Das Team von Trainer Robert Zeleznik geriet in der 53. Minute in Rückstand, woraufhin die Gastgeber Beton anrührten und den SVG mit einer starken kämpferischen Leistung zur Verzweiflung trieben.

Ex-Kremser als Kirchbergs "Krake"

Kirchberg verteidigte aufopferungsvoll. Wenn Gablitz einmal eine Lücke fand, dann war Luca Ponner zur Stelle. Kirchbergs 22-jähriger Torhüter - mit Vergangenheit beim Kremser SC - entschärfte alle Schüsse, die auf sein Tor kamen und erwies sich an diesem Tag als unbezwingbar. Vielleicht hätte den Gästen ein Elfmeter aus ihrer misslichen Lage helfen können, doch bei einer grenzwertigen Attacke gegen Jan Moravec und einem Kirchberger Handspiel im eigenen Strafraum ließ der Schiedsrichter weiterspielen. „Moravec hat einen Ellbogen ins Gesicht bekommen. Und das Hands war auch eindeutig“, ärgerte sich Gablitz‘ Co-Trainer Florian Lang.

Bereits im Duell mit Atzenbrugg hatten sich die Gablitzer bei Elfmeterentscheidungen benachteiligt gesehen. Trainer Zeleznik tat lautstark seinen Unmut kund, sah dafür Gelb und gleich darauf Gelb-Rot. Er ist für das nächste Spiel gesperrt und wird sich von Lang oder U23-Coach Aleksander Maric auf der Trainerbank vertreten lassen müssen.

Wir waren die stärkere Mannschaft. Es hat ganz einfach das Tor gefehlt. Florian Lang

Lang lässt die Schiedsrichterentscheidungen aber nicht als Ausrede für die Niederlage gelten. „Wir hatten trotzdem genug Chancen, um zumindest noch den Ausgleich zu schaffen.“ Er könne jedoch keinem Spieler einen Vorwurf machen. „Sie haben alle brav gespielt. Wir waren die stärkere Mannschaft. Es hat ganz einfach das Tor gefehlt.“ – Da werden Erinnerungen wach. Wie oft in den sportlich recht mageren letzten Jahren war man beim SVG nach einem verlorenen Match zu diesem Befund gekommen? Ganz egal, welche Spieler am Werk waren und welcher Trainer beim Wienerwaldklub gerade Regie führte.

Hollenburg: Erinnerungen an ein Torspektakel

Dass die Mannschaft weiß, wie es geht, hat sie im Herbst regelmäßig gezeigt. Vielleicht kommt der nächste Gegner aus psychologischen Gründen gerade recht. In einer turbulenten Partie feierte der SVG im August in letzter Minute einen emotionalen 5:4-Auswärtssieg. Nun soll es auch im Heimspiel mit drei Punkten klappen, um Ziersdorf nicht aus den Augen zu verlieren. Lang ist das Match in guter Erinnerung: „Hollenburg ist eine Kämpfertruppe. Wir werden alles reinhauen müssen.“ In Gablitz wird der Rasen im Vorfeld noch einmal gewalzt. Lang weiß: „Wir müssen unsere spielerischen Stärken auch zuhause auf den Platz bringen.“

