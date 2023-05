Gablitz mit Machtdemonstration retour an die Spitze

Der Herbstmeister ist auf Platz eins zurückgekehrt. Mit einem fulminanten 4:0-Erfolg in Spitz stürmte der SV Gablitz am Feiertag an die Tabellenspitze. Bemerkenswert: Die Gastgeber aus der Wachau hatten alle bisherigen Heimspiele für sich entscheiden können. Spitz feierte in neun Spielen neun Siege und ließ dabei in Summer nur vier Gegentore zu. Der SVG riss nun die Festung ein und schoss der Mannschaft von Trainer Roland Dallinger ebensoviele Tore in nur einem Spiel.

Bednar mal drei

Drei davon gingen auf das Konto von Tomas Bednar, eines steuerte Ali Mohammadi bei. In der Schützenliste taucht normalerweise auch der Name Baran Kaplan auf, doch Gablitz‘ bester Torschütze nahm aufgrund von Leistenproblemen zu Beginn nur auf der Bank Platz. Kenan Ipci war angeschlagen und musste bereits nach einer Viertelstunde w. o. geben. Und doch mangelte es Gablitz nicht an Offensivimpulsen. Allrounder Sinan Kaya erwies sich als würdige Vertretung. „Er hat geduldig auf seine Einsätze gewartet und bringt auf jeder Position eine gute Leistung“, sagt SVG-Coach Florian Lang, der auch Daniel Faschingeder in der Schaltzentrale sowie die gesamte Defensive lobte. „Aufgabe eins war es, kein Tor zu bekommen, kompakt zu stehen, die zweiten Bälle zu gewinnen.“

Spitz versuchte es bis zum 3:0 in der 84. Minute zwar unermüdlich, konnte Gablitz im letzten Drittel einfach nicht wehtun. „Es hat auf mich gewirkt, als würde Spitz noch das Spiel von Freitag in den Knochen stecken“, sagt Lang.

Heldenberger Hilfe für Gablitz

Da hatten die Wachauer einen 1:0-Heimsieg gegen Ziersdorf gefeiert, während Gablitz im Parallelspiel in Zellerndorf dank eines Freistoßtors von Kaplan in der 92. Minute gerade noch einen Punkt retten konnte. „Es war ein gerechtes Unentschieden“, blickt Lang auf die Partie zurück. „Wir hatten die Chancen für einen Sieg, haben sie aber nicht genützt.“ Gablitz konnte am Freitag zu Ziersdorf also nur aufschließen, im direkten Duell hatten die Weinviertler dank des 3:2-Erfolgs im Herbst die Nase vorn. Da der Tabellenführer aber am Montag im Derby gegen Heldenberg eine schmerzhafte 0:3-Niederlage kassierte, übernahm Gablitz wieder den Platz an der Spitze. Die Leaderposition will der SVG nun gegen Ruppersthal bestätigen, ehe nach zwei spielfreien Wochenenden das Heimspiel gegen Ziersdorf auf dem Programm steht.