Getzersdorf verpflichtet zwei Unterschiedsspieler

Auch eine Etage höher will Dafür wurde die Meistermannschaft gehalten und an einigen Positionen punktuell verstärkt. So holte man mit Christoph Weiss aus Statzendorf und Björn Alfons von Lokalrivalen Traismauer zwei Routiniers. „Für mich sin das Unterschiedsspieler, die helfen werden“, ist sich Trainer Harald Hummel sicher, „denn eines ist ganz klar – die Burschen werden sich wundern, um wie viel höher das Tempo in der 1. Klasse sein wird. Das wird alles andere als ein Spaziergang. Vor allem die vielen Derbys werden eine echte Herausforderung.“

Auf die freut sich der neue Mann auf der Betreuerbank, der mit der Transferzeit sehr zufrieden ist: „Ich habe jetzt einen sehr breiten Kader zur Verfügung – so lässt es sich arbeiten.“ Shahir Zeneli (Kapelln) soll die Offensive beleben.