Getzersdorfer Start wie aus dem Bilderbuch

Besser geht's nicht! Nach dem sensationellen Cup-Sieg gegen Absdorf ist Aufsteiger Getzersdorf auch mit einem vollen Erfolg in die Meisterschaft gestartet. Allerdings spannte die Hummel-Elf ihre Fans diesmal lange auf die Folter – erst in der Schlussminute gelang Joker Andreas Steiner das vielumjubelte Siegestor. „Davor hatten wir auch eine ordentliche Portion Glück“, gibt der Coach durchaus zu, „die Atzenbrugger waren lange Zeit sehr präsent und hatten nach der Pause auch die besseren Chancen. Letztendlich zählen aber nur die drei Punkte.“ Die man jetzt in der kommenden Woche im Heimspiel gegen Mautern am liebsten gleich verdoppeln möchte. „Die Euphorie ist natürlich groß, die Fans fiebern der Partie genauso entgegen wie meine Burschen – es macht derzeit so richtig Spaß hier zu sein“, versichert Trainer Harry Hummel.

Weniger euphorisch geht's beim Gebietsliga-Absteiger zu. „Das Beste an diesem Spiel war der Punkt, den wir natürlich gerne mitnehmen“, analysierte Traismauer-Coach Muamer Dedic nach dem 1:1 in Zellerndorf ganz realistisch den Status Quo. Die Leistungen beider Teams waren nämlich alles andere als gut. Vor allem mit dem Auftritt seiner Schützlinge war er überhaupt nicht zufrieden, wusste ihn aber angesichts der Umstände einzuschätzen: „Kurz vor dem Spiel ist jetzt auch noch Kevin Fogoros ausgefallen. Nach Eric Willer, der erst einmal voll trainieren konnte und Semih Kürkütlü der dritte wichtige Spieler, der in der Startelf gefehlt hat. Dieses Trio können wir kaum ersetzen.“ Wobei Dedic allerdings hofft, dass es sich bei Torjäger Eric Willer in dieser Woche für das Derby gegen Hollenburg vielleicht doch schon ausgeht.