Eigentlich starteten die Kicker aus Kirchberg am Wagram/Altenwörth gut in die neue Saison. Schon nach 17 Minuten ging man durch Gregor Weber in Führung. Für den sportlichen Leiter waren die Gäste auch die klar bessere Mannschaft, zumindest bis zur Halbzeitpause. Nur dann gab man die Vorteile zu leichtfertig aus der Hand: In der 62. Minute kassierten die Kirchberger den Ausgleich, in der 77. legte Mautern dann sogar auf 2:1 vor. Rene Havlik konnte kurz darauf noch ausgleichen, doch in der Nachspielzeit kam es dann besonders bitter: Paul Paustian netzte in der 91. Minute noch zum späten Sieg für Mautern ein.

Drei leichtfertig verschenkte Punkte

„Ich bin schon richtig angefressen. Das wird die Mannschaft im nächsten Training auch zu hören kriegen. Wenn man so überheblich spielt, dann wird man gegen keinen Gegner punkten können. Wir waren spielerisch zunächst klar überlegen und haben die drei Punkte im Endeffekt dann einfach nur hergeschenkt.“

Ein großes Manko war für den sportlichen Leiter auch die Chancenverwertung: „Da waren wir zu leichtfertig. Wenn wir nur einen kleinen Teil der hochkarätigen Chancen im Tor unterbringen, dann ist die Partie kurz nach der Halbzeit schon entschieden und es wird am Ende nicht knapp.“

Die Chance zur Wiedergutmachung haben die Kicker aus Kirchberg am Wagram/Altenwörth schon am Samstag. Dann gibt es zum „Home Opener“ das Duell mit der SG Burgschleinitz/Straning, die in der ersten Runde ein 1:3 gegen Spitz kassierte.