Pflichtsieg nach vier Aluminiumtreffern

Der SV Gablitz gab sich am Freitagabend gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten keine Blöße, bezwang die Spielgemeinschaft Röschitz/Roggendorf vor heimischem Publikum mit 2:0. Die Gäste aus dem Bezirk Horn, die zuletzt gegen Lengenfeld (2:2), Zellerndorf (2:2) und Ruppersthal (1:3 nach 1:0-Halbzeitführung) auch ihre positiven Momente hatten, waren über weite Strecken nur Passagier. „Wir waren einfach ohne Chance, so ehrlich muss man sein“, resümierte SG-Trainer Manfred Mutz. Seine Mannschaft sei mit dem großen Platz in Gablitz nie zurechtgekommen. „Wir hatten keinen Zugriff auf das Spiel und den Gegner, hatten insgesamt nur eine Chance im Spiel. Gablitz hat verdient gewonnen.“ Doch bis die drei Punkte für Hausherren in trockenen Tüchern waren, dauerte es eine Weile. Das entscheidende 2:0 fiel erst in der 74. Minute. Gablitz hatte bis dahin viermal nur das Torgebälk getroffen.

Visier verrutscht: Gablitz macht es spannend

Vor allem in der ersten Halbzeit machten die Gastgeber zu wenig aus ihrer drückenden Überlegenheit. Baran Kaplan setzte einen Freistoß aus 25 Metern ans Lattenkreuz, Sinan Ipci traf nach einem Doppelpass in bester Schussposition ebenfalls nur die Latte. Präzision bewies einzig Jan Moravec. Der Tscheche versenkte den Ball mit dem linken Fuß im langen Eck und erzielte in der 34. Minute die überfällige Führung.

Marcus Krafka, der ein zweites Mal im Tor der Hausherren aushalf, hatte nicht viel zu tun. Die Konter der Gäste wurden meist bereits im Ansatz unterbunden, in den aussichtsreichsten Momenten kam der letzte Pass nicht an. Gablitz war auch nach der Pause klar überlegen, ohne Kapital daraus schlagen zu können. Für das zweite Tor brauchte es einen Elfmeter. Als Kenan Ipci im Strafraum zu Fall gebracht wurde, gab es keine Diskussion. Kaplan bewies am Elfmeterpunkt einmal mehr seine Kaltschnäuzigkeit (74.).

Lang und die perfekte Serie

Das Schlusslicht wehrte sich nach Kräften, doch konnte es nicht mehr spannend machen. SVG-Interimstrainer Florian Lang durfte sich im dritten Spiel seiner Amtszeit über den dritten Sieg freuen: „Wir waren zu umständlich in der Offensive“, weiß der Coach. „Es hat aber nie so ausgeschaut, als würden wir die Partie nicht gewinnen.“

Bester Mann am Platz war Gablitz‘ Daniel Faschingeder. Der Mittelfeldmann, der erst gegen Ende der Herbstsaison wieder fit geworden war, vertrat einmal mehr den noch rekonvaleszenten Robert Ebner. Ebner, der an muskulären Problemen in der Hüfte laborierte, soll nächste Woche wieder ins Training einsteigen. Behält Faschingeder seine Form bei, wird der Rückkehrer es aber schwer haben, an seinem Teamkollegen vorbeizukommen. Stefan Petrovic indes könnte Mitte Mai wieder mit leichtem Training beginnen. „Ein Einsatz wird sich für ihn aber nicht mehr ausgehen“, ist sich Lang sicher.