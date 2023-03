RUNDE 17: Horn Amateure - Ziersdorf: 0:1 (0:1)

Am 18. März traf Horn Amateure in der 17. Runde der 1. Klasse Nordwest-Mitte zuhause auf Ziersdorf. Bereits nach der ersten Spielhälfte lag Horn Amateure mit 0:1 zurück. In der zweiten Halbzeit konnte der Rückstand nicht mehr aufgeholt werden, so siegte Ziersdorf mit 0:1.

In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

Horn Amateure - Ziersdorf 0:1 (0:1)

Samstag, 18. März 2023, Horn, 40 Zuseher, SR Leopold Deimel

Tore:

0:1 David Stark (15.)

Horn Amateure: L. Weber, R. Bauer, F. Stojak, T. Ikekpolor, O. Tarko (77. L. Popovic), S. Vehabović, S. Berger (49. S. Hasimovic), H. Uchimura, B. Juric, E. Safer, J. Seidl; C. Overbeeke, A. Majersky, B. Weixelbraun, T. Hava

Trainer: Daniel Vladisavljevic

Ziersdorf: E. Hofmann, C. Riepl, J. Mollay, T. Kührer, F. Weiss, R. Kollar, M. Demaj, D. Stark (84. M. Genger), T. Kovacevic (77. M. Maurer), V. Majercak, M. Weizmann; P. Hauser, F. Grabler, L. Waltner

Trainer: Martin Aichinger

Karten:

Gelb: Emil Safer (20., Foul), Hayato Uchimura (31., Foul), Raphael Bauer (39., Foul), Tyrese Osatohanmwen Ikekpolor (74., Foul), Jakob Seidl (87., Foul) bzw. Mikolin Demaj (37., Foul), Florian Weiss (55., Foul), Silvio Scherak (63., Kritik)

