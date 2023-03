RUNDE 17: Mautern - Furth: 2:1 (1:1)

Mautern traf am 18. März in der 17. Runde der 1. Klasse Nordwest-Mitte zuhause auf Furth. Vor ca. 200 Zuschauern gelang Mautern ein knapper 2:1 (1:1) Sieg.

In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

Mautern - Furth 2:1 (1:1)

Samstag, 18. März 2023, Mautern, 200 Zuseher, SR Volkan Tembel

Tore:

1:0 Florian Ettenauer (28.)

1:1 Peter Engelhart (35.)

2:1 Hans Gerbeth (52., Elfmeter)

Mautern: C. Wimberger - M. Schütz, M. Paurevic, D. Leutgeb, R. Sagmüllner, R. Havlik, H. Gerbeth, D. Stamminger (76. E. Exner), F. Ettenauer (84. M. Petschka), C. Mair, S. Polland; L. Burker, C. Dittrich, A. Paleskic

Trainer: Daniel Bayer

Furth: D. Justl - T. Schlicksbier, G. Brunnthaler (12. M. Sam), A. Kitta - C. Leuthner (70. P. Gosch) - P. Engelhart - S. Vozarik - M. Siebenhandl, G. Rossecker - K. Drazic (43. D. Weißenböck), S. Wandl; G. Jankech, S. Hieke, N. Ulusoy

Trainer: Senedin Bakal

Karten:

Gelb: Dominik Stamminger (44., Foul) bzw. Peter Engelhart (35., Unsportl.), Georg Rossecker (79., Foul), Sebastian Vozarik (82., Kritik)

Keine Nachrichten aus 1. Klasse Nordwest-Mitte mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden