Traismauer präsentiert Dedic-Nachfolger

Einen einzigen Punkt hat Gebietsliga-Absteiger Traismauer in diesem Herbst bislang geholt. Nach der bitteren 0:6-Pleite in Atzenbrugg warf Trainer Muamer Dedic nun das Handtuch. Im Frühjahr war es ihm nicht gelungen, den Abstieg zu verhindern. Und auch jetzt schaffte er es – eine Klasse tiefer – nicht zurück in die Erfolgsspur. „Dann muss man eben die Konsequenzen ziehen“, so der routinierte Coach, der Fehler durchaus auch bei sich sucht. „Ich habe den Kader doch ein wenig falsch eingeschätzt.“

„Co“ wird Chef

Auf Trainersuche begibt man sich in Traismauer aber jetzt nicht. Ab sofort hat Co-Trainer Martin Ratheyser das Sagen. „Wir haben uns für die interne Lösung entschieden“, erklärt Sportchef Hans Peter Gruber, „auch weil Martin den verein und die handelnden Personen kennt – bis zur Winterpause wird er einmal für die Kampfmannschaft verantwortlich sein. Natürlich hoffen wir, dass ihm der Turnaround gelingt.“