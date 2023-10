Traismauer und die Murmeltier-Momente

Der SC Traismauer kommt und kommt einfach nicht vom Fleck. Dabei hielt man gegen das Top-Team aus Mautern lange Zeit wirklich gut mit – bis zur 60 Minute stand es 1:1, am Ende setze es eine 1:5-Pleite. „Leider grüßt bei uns derzeit täglich das Murmeltier! Ein guter Beginn, dann gibt“s wieder ein Gegentor und plötzlich lassen die Burschen die Köpfe hängen, trauen sich nichts mehr zu. So schlittert man eben wieder in ein Debakel“, analysiert der scheidendeTrainer Martin Ratheyser, der aber trotzdem hofft, dass die Traismaurer in den letzten drei Runden noch den einen oder anderen Punkt einfahren kann: „Das würde für das Frühjahr doch einiges erleichtern.“ Mithelfen soll dabei Manuel Zeilhofer, der am Montag Ratheyser als Chefcoach abgelöst hat.

Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner

Leichter wird es für den SC Getzersdorf in der Schlussphase des Herbstdurchgangs sicherlich nicht. Und das, obwohl man derzeit auf einer Erfolgswelle schwimmt. Aber beim 2:1-Arbeitssieg gegen Lengenfeld mussten mit Fabian Friedl und Mario Weissinger zwei wichtige Spieler verletzt ausscheiden. Sie werden beim Auswärtsspiel in Heldenberg wohl ebenso fehlen wie Shahir Zeneli. Der Mann des Tages – er war mit seinen beiden Treffern Matchwinner – „zerstörte“ sich nämlich seine Top-Leistung mit einer Gelb-Roten Karte, die er völlig zu Recht sah. „Das macht die Sache natürlich nächste Woche nicht leichter“, so Trainer Harald Hummel, „aber ich denke doch, dass wir es drauf haben, auch im siebenten Spiel in Serie zu punkten.“ Dann würde man den Platz unter den Top 3 absichern. Etwas, von dem man vor Saisonstart nicht einmal zu träumen gewagt hat.