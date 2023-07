Traismauer wagt den Neubeginn

Nach dem bitteren Abstieg ist in Traismauer in diesem Sommer kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Im Funktionärsteam – das jetzt Obfrau Andrea Weiß, Stellvertreter Admir Mehmedovic und Sportchef Hans Peter Gruber anführen – sowieso nicht. Aber auch in der Mannschaft von Trainer Muamer Dedic nicht. „Wobei für mich gab es gar nicht so viele Abgänge“, schmunzelt der Coach, der im Frühjahr übernommen hat „viele der Spieler, die gegangen sind, haben bei mir ja verletzungsbedingt gar nicht mehr gespielt. Zum Schluss der Saison hatte ich gerade einmal elf Spieler zur Verfügung.“

Neue Liga, neue Rolle

Jetzt wurde der Kader wieder ordentlich aufgefüllt. „Auch qualitativ“, ist Dedic überzeugt, dass er mit seinem neuformierten Team durchaus eine gute Rolle in der neuen Liga spielen kann. „Gelingt das, dann werden auch die Zuschauer wieder kommen“, so der Traismauer-Coach beim Blick auf die Konkurrenten, „vor allem die vielen Derbys sollten Publikumsmagneten sein.“

Im Vorbereitungsspiel gegen Gebietsligist Hainfeld gab's am Wochenende einen 2:0-Erfolg zu feiern.

