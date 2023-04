Spitzt Spitz Titelkampf zu?

Der Titelkampf spitzt sich zu – und das ist im wortwörtlichen Sinn zu verstehen. Denn nachdem der SV Ziersdorf am Sonntag seine Pflichtaufgabe gegen die SG Röschitz mit 4:0 souverän löste und auch der erste Verfolger aus Gablitz voll punktete, ist es weiterhin nur ein Zähler, der die beiden größten Titelaspiranten voneinander trennt.

Und das kommende Wochenende wird richtungsweisend, mit einem dritten Akteur, der Zünglein an der Waage im Titelkampf spielen kann, dem SV Spitz. Denn diesen Freitag empfangen die viertplatzierten Wachauer die Ziersdorfer, am Montag dann die Gablitzer. Was dabei wichtig ist: Die Spitzer sind das mit Abstand heimstärkste Team der Liga. Die eindrucksvolle Bilanz: acht Spiele, acht Siege und 25:4 Tore auf eigener Anlage.

„Danach wissen wir, in welche Richtung es für welche Mannschaft geht“, weiß auch Trainer Martin Aichinger. Die Generalprobe glückte mit dem souveränen 4:0 über Röschitz, wobei der Sonntag ein Tag der Traumtore war: Michael Weizmann per Kopf, Mikolin Demaj mit einem 35-Meter-Hammer und schließlich David Stark, der aus über 40 Metern einen Freistoß von der Seite über den ansonst starken Röschitz-Tormann Christian Frühwirth ins Netz beförderte. „Wir bieten den Fans halt etwas“, schmunzelt Aichinger.