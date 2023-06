Causa Horn: Jetzt Play-off im Waldviertel nötig

Horn II darf rauf in die 2. Landesliga Ost - diese Entscheidung sorgte in den vergangenen Tagen für viel Aufregung in der NÖ-Fußballszene. Nun reagiert die Hauptgruppe Nordwest auf die neue Situation. Und die ist durchaus komplex, wie HGO Christian Durchschlag erläutert. Gleich vorweg: Durch die NÖFV-Entscheidung zugunsten der Horner ändert sich in Sachen Fixabsteiger in der 1. Klasse Nordwest/Mitte nichts. „Die Mannschaft der Horn Amateure wird die Saison regulär beenden und erst nach dem Ende des Spieljahres in die neue Spielklasse eingeteilt“, erklärt Durchschlag, warum dieser „externe Effekt“ auf die vor der Saison festgelegte Zahl der Absteiger keinen Einfluss hat.

Durchschlag präferiert Planungssicherheit

Denn Planungssicherheit ist das zentrale Element bei der im Waldviertel praktizierten Fixabsteiger-Regelung. „Würde man diese Saison in den Ligen unserer Hauptgruppe gemäß der herkömmlichen Regelung vorgehen, müssten aus der GL Nordwest/Walviertel heuer drei Vereine absteigen und die 1. Klasse Nordwest/Mitte sogar um bis zu vier Vereine reduziert werden“, gibt Hauptgruppenchef Durchschlag zu bedenken.

Play-off um offenen Platz in der 1. Klasse Waldviertel

Aufgrund der Entwicklungen fehlt in der 1. Klasse Waldviertel ein Verein zur „Sollstärke“ von 14 Vereinen: Aus der Gebietsliga gibt's nämlich keinen Absteiger, der SV Langau hat auf den Aufstieg verzichtet. Ursprünglich war geplant, Horn II aus der 1. Klasse Nordwest/Mitte in die 1. Klasse Waldviertel zu verschieben - dies geht nun nicht mehr. Und einem anderen NW/M-Klub wäre die „Umgruppierung“ nicht zuzumuten verweist Durchschlag auf die geographischen Gegebenheiten.

Die 1. Klasse Waldviertel wird daher „von unten“ aufgefüllt: Den offenen Platz machen sich die Zweitplatzierten der 2. Klasse Waldviertel Zentral (Langschlag, Arbesbach oder Karlstein/Thaya) und der 2. Klasse Südliches Waldviertel Wachau (Gutenbrunn oder Kirchschlag/WV)

aus.