Atzenbrugg konnte Ausfälle nicht kompensieren

Atzenbrugg / H. - Hollenburg 0:2. Die Gastgeber aus Atzenbrugg gingen stark ersatzgeschwächt in die Partie gegen Hollenburg. Kapitän Dominik Albrecht, Tilman Johannes Schober, Dzemal Bejtovic standen nicht zur Verfügung und auch Julian Rauscher stand noch nicht zur Verfügung. Vier wichtige Stützen, deren Fehlen nicht leicht zu kompensieren ist. In Anbetracht dieser Umstände verkauften die Gastgeber sich nicht schlecht und konnten das Spiel zunächst offen gestalten. In der 19. Minute wurde ein Abspielfehler in der Vorwärtsbewegung bestraft. Hollenburg schnappte sich den Ball, leitete einen schönen Konter ein, den Jankto abschloss. Bosnjak hatte mit einem Freistoß die beste Chance auf den Ausgleich, dieser prallte aber von der Innenstange zurück ins Spielfeld. In den letzten 20 Minuten setzten die Atzenbrugger dann alles auf eine Karte, machten hinten auf und Hollenburg nutzte die Räume mit einem weiteren Konter. Erneut war es Jankto, der diesen erfolgreich abschloss.

Stimmen zum Spiel

Wilhelm Schmircher, Trainer USV Atzenbrugg: „Das soll absolut kein Jammern sein, aber die Ausfälle haben es natürlich schwer gemacht. Mit der Besetzung der letzten Runde hätten wir vermutlich gewonnen. Die Mannschaft hat sich aber trotzdem bemüht und sehr viel Charakter gezeigt.“

Statistik:

Atzenbrugg / H. - Hollenburg 0:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (19.) Jankto, 0:2 (76.) Jankto

Karten: Baumgartner (22., Gelbe Karte Foul), Bosnjak (34., Gelbe Karte Foul), Savic (86., Gelbe Karte Unsportl.)Gill (69., Gelbe Karte Unsportl.), Dzjalaganija (39., Gelbe Karte Foul), Käppl (59., Gelbe Karte Foul)

Atzenbrugg / H.: Bosnjak, Edelmaier, Savic, Gutscher, Baumgartner, Soura, Bronja, Kampf (81. Bayerl), Wechselberger, Zischkin, Sturm (77. Serloth)

Hollenburg: Käppl, Gill Sebastian, Lembacher, Tonkov (87. Gärtner), Dzjalaganija Nicolos, Jankto, Janiss, Ilijevski, Gill Hans (89. Dzjalaganija), Frimmel (69. Hofer), Soucek

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Christopher Dye