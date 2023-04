Zu viele Ausfälle bei Atzenbrugg

Werbung

Atzenbrugg / H. - Horn Amateure 0:4 (0:3). Atzenbrugg / H. - Horn Amateure 0:4 (0:3). Nach fünf Remis am Stück ist die Serie von Atzenbrugg/Heiligeneich im Heimspiel gegen die Horn Amateure gerissen. Aber nicht auf jene Art, die sich die Gastgeber wohl gewünscht hätten, sondern mit einer deutlichen 0:4-Niederlage. Diese hat sich bereits im Vorfeld abgezeichnet. Zahlreiche Spieler fehlten oder waren angeschlagen. Dementsprechend defensiv legten die Hausherren es mit einem 5-4-1 an.

Der erste Tor fiel dann aber ausgerechnet dennoch aus einem Konter. Bereits nach zehn Minuten klingelte es das erste Mal im Kasten der Gastgeber. Raphael Bauer versenkte den Ball zur frühen Führung im Netz. Bereits in der 23. Minute war Bradaric zu einem Doppelwechsel gezwungen. Tilman Johannes Schober und Hayri Keske mussten vom Feld. In der 34. Minute legten die Gäste nach einem Ballverlust der Atzenbrugger im Mittelfeld auf 0:2 nach. Sebastian Berger schob gelassen ein und stellte nur vier Minuten später sogar auf 0:3. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt gelaufen. Das 0:4 fing sich Atzenbrugg dann erst in der 70. Minute nach einem schönen Durchbruch der Gäste auf der Flanke mit anschließendem Stanglpass ein. Erneut war es Raphael Bauer, der zuschlug.

Amir Bradaric, Trainer Atzenbrugg/H.: „Wir haben quasi mit einer verstärkten Reserve gespielt. Die Frage war eigentlich nur, wie deutlich die Niederlage ausfällt. Am Ende sind sieben Reservespieler mit vier Jungs aus der Kampfmannschaft auf dem Feld gestanden. Das wird vielleicht komisch klingen, aber für die Umstände kann ich mit meinen Jungs eigentlich nur zufrieden sein. Sie haben sich richtig reingehaut.“

Daniel Vladisvljevic, Trainer Horn Amateure: „Atzenbrugg war stark ersatzgeschwächt, hatte drei gesperrte und ein paar verletzte Spieler. Daher sind sie zunächst sehr tief gestanden, mit einer Fünfer-Abwehrkette und davor zwei Sechsern. Unsere junge Mannschaft hat aber dennoch eine reife Leistung geboten.“

Statistik:

Torfolge: 0:1 (10.) Bauer, 0:2 (34.) Berger, 0:3 (38.) Berger, 0:4 (70.) Bauer

Karten: Soura (39., Gelbe Karte Unsportl.)

Atzenbrugg / H.: Bayerl, Schober (27. Serloth), Albrecht, Keske (27. Buchberger), Wechselberger, Savic, Baumgartner, Soura, Bejtovic, Zischkin, Rauscher (63. Buchberger)

Horn Amateure: Uchimura, Ikekpolor, Weber, Tarko (55. Weixelbraun), Bauer, Seidl (55. Juric), Safer, Heuberger (55. Volk), Berger, Vehabović (82. Gligic), Wakilzadeh

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Levan Emnadze