Titeltraum ist ausgeträumt

Das war es wohl für Atzenbrugg mit dem Kampf um die Meisterschaft. Mit dem dritten Unentschieden im Frühjahr, das vierte in Serie, wenn man das 1:1 in Ruppersthal aus dem Herbst mitzählt, hat die Bradaric-Truppe schon zu viele Punkte liegengelassen, um hier noch ein Wörtchen mitzureden.

„Wir wollten eine Serie starten, um Druck auf die Konkurrenz aufzubauen. Das ist uns auch gelungen, nur war es statt einer Serie an Siegen leider eine Serie an Unentschieden. Wir hatten aber auch Pech. In der Vorbereitung waren alle fit uns seit die Saison angefangen hat, gibt es immer mehr Ausfälle“, fasste Amir Bradaric die bisherige Frühjahrsmeisterschaft seines Teams zusammen. Damit Atzenbrugg noch einmal in den Titelkampf kommt, bräuchte es mehrere kapitale Selbstfaller aus Ziersdorf, Gablitz und Ruppersthal, mit denen wohl nicht mehr zu rechnen ist.