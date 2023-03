Atzenbrugg klebt das Pech aktuell am Fuß. Neben dem gesperrten Yannick Soura, musste Coach Amir Bradaric im Spitzenspiel gegen Ziersdorf auch noch auf zahlreiche Leistungsträger verletzt und krankheitsbedingt gefehlt. So schlimm war die Situation in Atzenbrugg, dass am Freitag sogar das Training abgesagt werden musste. Auf dem Feld standen Spieler, die unter der Woche krankheitsbedingt nicht trainieren konnten. In Anbetracht dieser Tatsachen kann Coach Bradaric mit dem 1:1 durchaus leben.

„Wir leben noch. Das ist das wichtigste. Wir haben noch Chancen, auch wenn sie nicht unbedingt groß sind. Wir haben noch ein Ziel, auf das wir gemeinsam hinarbeiten können. Dennoch, jetzt müssen wir in den verbleibenden Runden wirklich hochprozentig Punkten und auf die eine oder andere Überraschung der Konkurrenz hoffen“, fasste der Coach die aktuelle Situation seiner Mannschaft zusammen. Mit sieben Punkten Rückstand auf die Leader aus Ziersdorf ist die Aufgabe keine leichte. Mit Furth steht jetzt aber ohnehin ein Gegner auf dem Programm, gegen den man sich keinen Umfaller leisten kann. Danach geht es mit Mautern und den Horn Amateuren aber gegen zwei schwer einschätzbare Gegner, bevor das Derby gegen Kirchberg ansteht.