Dieses Derby war ein richtiger Kracher

Ein Derby ist immer eine besondere Geschichte. Das zeigte auch das Bezirksduell zwischen Atzenbrugg und Ruppersthal in der 1. Klasse Nordwest-Mitte.

Ganze neun Tore gab es zu sehen, Atzenbrugg legte fünf Mal vor, Ruppersthal glich vier Mal wieder aus. Nur drei Minuten hielt die erste Führung für Atzenbrugg durch Bronja, die Tschany rasch ausglich. Nur eine Minute später legte Sprengnagel wieder auf 2:1 vor, nur sechs Minuten später wieder der Ausgleich, diesmal durch Selimi.

Die längste „Torflaute“ herrschte zwischen der 36. und der 55. Minute doch dann fielen wieder Treffer im Minutentakt. Dabei waren nicht nur die starken Offensivabteilungen an den Toren beteiligt, sondern die Abwehrreihen stellten sich teilweise nicht sonderlich geschickt an.

Den entscheidenden Treffer erzielte Sprengnagel in der 75. Minute. Danach wurde das Spiel ruppiger. Atzenbrugg ließ sich viel Zeit, Ruppersthal ließ sich provozieren und Selimi sah nach einem Rempler glatt die Rote Karte. Atzenbrugg-Coach Schmircher sprach von einem moralisch wichtigen Arbeitssieg. „Wenn du vier Tore auswärts schießt und keinen Punkt mitnimmst, ist das natürlich bitter. Wir müssen uns in der Abwehr stabilisieren, um uns nicht immer um die Früchte unserer Arbeit zu bringen“, so Ruppersthal-Coach Haftner.