Das Garser Statement

Fünf Spiele, fünf Siege: Beim SCU Gars war die Trauerbewältigung nach dem Gebietsliga-Abstieg noch vorm Saisonstart abgeschlossen. Das Gegenbeispiel ist in derselben Klasse zu finden: Mit-Absteiger Traismauer steht an der letzten Stelle. Die Garser spürten den Abstiegs-Blues schon einmal am eigenen Leib: 2010 folgte nach dem Gebietsliga-Abstieg gleich auch der Abstieg aus der 1. Klasse.

Dabei standen die Garser im Sommer vor keiner leichten Aufgabe: Leistungsträger verabschiedeten sich, darunter auch „eigene“ Spieler. Die Neuzugänge schlugen bisher aber ein, bestimmende Spieler wie Markus Angenbauer nahmen ihre Form mit. Generell war der Garser Abstieg bitter: mit Platz sieben in der Rückrunden-Tabelle hat man eigentlich bewiesen, Gebietsliga-tauglich zu sein.

Jetzt gilt's den Ball flach zu halten. Je länger die Siegesserie ausgebaut werden kann, desto wahrscheinlicher ist es bereits nach dem Herbst, dass es bald zu einem Garser Gebietsliga-Comeback kommt.