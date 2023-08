Neun Tore in Atzenbrugg

Das erste Tor in der Partie ließ bis in die 27. Minute auf sich warten, in welcher Atzenbrugg das erste mal in Führung gehen konnte. Schon bald darauf glichen die Gäste jedoch aus, nur um dann wieder in den Rückstand zu geraten. Kurz vor der Pause glich Ruppersthal jedoch wieder aus und so ging es mit 2:2 in die Pause.

Auch die zweite Hälfte startete fulminant. Obwohl die Ruppersthaler in den ersten zehn Minuten die Heimmannschaft tief in ihre eigene Hälfte drängen konnten, gelang es der Schmircher Elf in der 55. Minute wieder in Führung zu gehen. Ein Konter durch einen langen Ball führte zu einem Weitschuss, den der Torwart nur abprallen lassen konnte. Sprengnagel nutzte die Gelegenheit und netzte ein.

Nur kurz darauf gelang es den Gästen jedoch wieder auszugleichen. Durch einen Zweikampf in der Ecke stand der Torwart der Heimmannschaft weit draußen, was Ruppersthal nutzen konnte, und ausglich.

Das nächste Tor ließ aber nicht lange auf sich warten. Durch einen Fehler im Aufbauspiel der Gäste startete die Heimmannschaft einen Konter, der zu mehreren Zweikämpfen im Strafraum führte. Beim letzten pfiff der Schiedsrichter zum Elfmeter, den Kampf souverän in der linken Ecke verwandelte.

Auch diese Führung hielt jedoch nicht lange, denn schon in der 71. Minute schafften es die Gäste zum 4:4 auszugleichen. Ein Pass in den Strafraum und der Ruppersthaler stand allein vor dem Torwart, den er gekonnt überwinden konnte.

In der 75. Minute schaffte es Atzenbrugg zum fünften mal in Führung zu gehen. Nach einem Eckball, der im Getümmel durch einen Kopfball verlängert wurde, musste Sprengnagel nur noch den Fuß hinhalten.

Kurz vor Schluss gelang es den Gästen fast nochmal auszugleichen. Atzenbruggs Torwart schaffte es jedoch die Topchance zu vereiteln. In den letzten Minuten des Spiels durfte Ruppersthal, nach einer glatt roten Karte für Selimi, welcher einen Atzenbrugger einfach umstieß, nur noch zu zehnt spielen. So endete ein heiß umkämpftes Spiel mit 5:4 für die Heimmannschaft.

Trainer von Atzenbrugg Wilhelm Schmircher zeigt sich glücklich über den Sieg: „Dieser Sieg ist ein Arbeitssieg. Moralisch ist er ganz wichtig, vor allem nach der Niederlage letztes Wochenende. Wir haben nie aufgegeben und sind immer wieder in Führung gegangen, auch wenn wir es uns durch eigene Fehler immer wieder schwer gemacht haben.“

Statistik:

Atzenbrugg / H. - Ruppersthal 5:4 (2:2).

Torfolge: 1:0 (26.) Bronja, 1:1 (29.) Tschany, 2:1 (30.) Sprengnagel, 2:2 (36.) Selimi, 3:2 (55.) Sprengnagel, 3:3 (60.) Selimi, 4:3 (64., Elfmeter) Kampf, 4:4 (71.) Schneider, 5:4 (75.) Sprengnagel.

Gelbe Karten: Bayerl (90+2. Unsportlichkeit), Kopp (60. Foul), Sprengnagel (51. Foul); Nimmervoll (90+4. Kritik), Kovacik (90+2. Unsportlichkeit), Schneider (88. Kritik), Ilazi (74. Unsportlichkeit), Ehrentraut (58. Foul).

Rote Karten: ; Selimi (88. Tätl.).

Atzenbrugg / H.: Gutscher; Sprengnagel (86. Zischkin), Buchberger (HZ. Bayerl), Müllner (HZ. Kampf), Schober, Bronja, Vujica (76. Baumgartner), Adamek, Kopp, Edelmaier, Albrecht.

Ruppersthal: Nimmervoll; Tschany, Kitzler, Selimi, Kovacik, Haslinger, Dominik Schmutz (84. Korneisel), Schneider, Ilazi, Ehrentraut (67. Obenaus), Manuel Schmutz.

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Haci Tarhan.