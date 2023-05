„Wahnsinn, was die Burschen heute geboten haben. In einer schnellen und technisch sehr guten Partie haben wir den designierten Meister an den Rand einer Niederlage gebracht“, freute sich Ziersdorf-Obmann Marcus Stark.

Statistik:

Gablitz - Ziersdorf 1:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (41.) Kaplan, 1:1 (56.) Stark

Karten: Faschingeder (51., Gelbe Karte Foul), Ipci (77., Gelbe Karte Foul), Mohammadi (90+1., Gelbe Karte Unsportl.)Majercak (50., Gelbe Karte Foul), Weiss (60., Gelbe Karte Foul), Maurer (88., Gelbe Karte Unsportl.), Demaj (82., Gelbe Karte Kritik), Kovacevic (82., Gelb/Rote Karte Foul), Kovacevic (37., Gelbe Karte Foul), Mollay (40., Gelbe Karte Foul)

Gablitz: Kaplan, Bednar, Neiber, Mohammadi, Erdogan, Kaya (69. Ipci), Moravec, Rechberger, Brauchart, Faschingeder, Ipci Sinan

Ziersdorf: Genger (78. Hauser), Majercak, Demaj, Stark, Mollay, Kührer, Kovacevic, Maurer, Weiss, Kollar, Hofmann

400 Zuschauer, Schiedsrichter: Erik Karner