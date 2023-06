Ruppersthal feierte Heimsieg

Ruppersthal - Horn Amateure 3:1. Gegen spielerisch starke Horner stand Ruppersthal sehr diszipliniert und versuchte es aus einer gesicherten Abwehr heraus mit offensiven Nadelstichen. Das ging auf. In der 21. Minute gelang Nico Schneider ein traumtor. Er zog aus 25 Metern ab und zimmerte den Ball über den weit vor dem Tor stehenden Schlussmann der Gäste unter die Latte. Die Führung hielt aber nur bis knapp nach der Halbzeit. Nach einer Fehlerkette der Gastgeber gelang Heuberger in der 51. Minute der Ausgleich. Danach war Ruppersthal etwas zu passiv. Das änderte sich aber mit den Einwechslungen von Florian Eggenfellner und Branislav Hulak, die frischen Wind in die Partie brachten. Schuster dribbelte sich in der 72. Minute im Alleingang in den Strafraum und traf mit einem platzierten Schuss und Tschany stand in der 80. Minute nach einem zunächst abgewehrten Ball goldrichtig und schob überlegt zum 3:1-Endstand ein.

„Wir sind sehr kompakt gestanden und haben unsere Robustheit gut ausgespielt. Das waren daher drei verdiente Punkte“, so Ruppersthal-Coach Tobias Eggenfellner.

Statistik:

Ruppersthal - Horn Amateure 3:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (21.) Schneider, 1:1 (51.) Heuberger, 2:1 (72.) Schuster, 3:1 (80.) Tschany

Karten: Ilazi (57., Gelbe Karte Foul), Schuster (73., Gelbe Karte Unsportl.)Wakilzadeh (90+2., Gelbe Karte Unsportl.)

Ruppersthal: Tschany, Svarc (65. Eggenfellner), Ilazi, Nimmervoll, Rameti (65. Hulak), Schneider, Wimmer (86. Ehrentraut), Schuster (81. Kaim), Schmutz, Haslinger, Kovacik

Horn Amateure: Heuberger, Berger, Ikekpolor, Keller (HZ. Gashi), Seidl, Sinani (HZ. Gligic), Volk, Wakilzadeh, Erös, Maurer, Tödling

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Andreas Kaiblinger