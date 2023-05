Kirchberg siegt beim Absteiger

Röschitz/Roggendorf - Kirchberg/Altenwörth 1:3. „Es war ein Spiegelbild unserer bisherigen Spiele in der Rückrunde“, sagt Röschitz-Coach Manfred Mutz. Der Gegner münzte seine Überlegenheit irgendwann in Treffer um, während die Gastgeber zwar gut mitspielten, die wenigen Möglichkeiten aber nicht nutzen konnten.

Kirchberg/Altenwörth war von Beginn weg die bestimmende Mannschaft. Die großen Chancen fehlten aber auf beiden Seiten. Per Standard gingen die Gäste in Führung: Weber spielte einen Freistoß kurz auf Selimi ab und der stellte per Flachschuss auf 0:1.

Die Vorentscheidung fiel mit dem 0:2. Kastrati zog aus der Distanz ab und traf. „Ab da hatten wir unsere Köpfe wieder unten“, resümierte Mutz. Die Gäste blieben am Drücker, vergaben noch ein paar gute Chancen. Ein Schuss von Söllner von der Strafraumgrenze bedeudete das 0:3. Grim verkürzte nach Stanglpass von Jakes auf 1:3, am Spielausgang änderte sich aber nichts mehr.

Statistik:

SG Röschitz / Roggendorf-K.J. - Kirchberg-Wag. / Altenwörth 1:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (37.) Selimi, 0:2 (61.) Kastrati, 0:3 (78.) Söllner, 1:3 (81.) Grim

Karten: Neumayer (69., Gelbe Karte Foul)Uhl (30., Gelbe Karte Foul)

SG Röschitz / Roggendorf-K.J.: Kölbl, Pusic, Robl (21. Maurer), Grim, Fried, Neumayer Christoph, Paxa, Vacek, Jakes, Sivek, Frühwirth

Kirchberg-Wag. / Altenwörth: Wohak (81. Schaden), Selimi (81. Elghandour), Uhl, Halmer Matthias (78. Leitner), Halmer Michael (66. Schaden), Edlinger, Schlager, Weber, Kastrati, Ponner, Söllner

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Markus Marchsteiner