Souveräner Auswärtssieg

Zellerndorf - Hollenburg 0:3. Ein weiterhin ersatzgeschwächtes Zellerndorf tat sich vom Start hinweg schwer auf eigenem Rasen. Wenngleich die Mannschaft von Trainer Rene Wammerl früh einmal am Tor der Gäste anklopfte, hatte Hollenburg die Partie im Griff.

Mit einem deutlichen Chancenplus und spielerischen Vorteilen war die Führung folgerichtig. Eigengewächs Hans Gill erzielte nach einer Viertelstunde das 0:1 und steht damit bei sieben Saisontreffern. Circa 20 Minuten später erhöhte Norbert Jankto die Führung. Der Hollenburger Goalgetter zog von der Außenbahn in die Mitte, ließ am Sechzehner zwei Gegenspieler aussteigen und überwand Goalie Franz Prechtl mit einem recht zentralen Abschluss (37').

Endgültige Entscheidung folgte 15 Minuten vor Schluss

In der Halbzeit wechselten die Heimischen einmal, Rudolf Fidesser kam für Stürmer Patrick Thürmer. Die Umstellung brachte den Zellerndorfern aber reichlich wenig. Die Wammerl-Mannen erspielten sich kaum Möglichkeiten. Stefan Schmircher machte in der 75. Spielminute den Deckel endgültig drauf. „Wir sind in keine Zweikämpfe gekommen und hatten keinen Zugriff. Da merkt man halt, dass ein bis zwei Spieler fehlen“, erklärte SVZ-Cheftrainer Wammerl und ergänzte: „Das darf aber keine Ausrede sein.“

Statistik:

SV ZELLERNDORF - SV HOLLENBURG 0:3 (0:2).

Torfolge: 0:1 (15.) Hans Gill, 0:2 (37.) Jankto, 0:3 (75.) Schmircher.

Gelbe Karten: Reithofer (93. Foul), Arthold (18. Unsportlichkeit), Schrammel (61. Unsportlichkeit), Neumeister (58. Foul); Janiss (19. Unsportlichkeit), Minihold (41. Foul).

Zellerndorf: Prechtl; Arthold (67. Kasper), Chereda, Schrammel (82. Fabian Fidesser), Reithofer; Reilinger (82. Dürnsteiner), Hauer, Neumeister, Bussek, Jakes; Thürmer (46. Rudolf Fidesser).

Hollenburg: Ilijevski; Kolm, Janiss, Hans Gill (87. Gandziarowski), Schmircher, Jankto, Minihold, Sebastian Gill (87. Miegl), Hofer (78. Käppl), Gärtner, Bozicevic (57. Gril).

Zellerndorf, 80 Zuschauer, Cosic.

Reserven: 0:3 (0:0). Tore: Koller (2), Miegl.