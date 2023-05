Zellerndorf muss weiter zittern

Zellerndorf - Mautern 0:1. Eigentlich wollte der SVZ mit seinen Fans den Klassenerhalt so gut wie sicher fixieren, allerdings entwickelte sich von Anfang an ein „schiaches Spiel“ laut Trainer Rene Wammerl. Halbchancen auf beiden Seiten waren in den ersten 45 Minuten das Höchste der Gefühle. Die Hausherren konnten nie ihre Leistung abrufen, kein Wunder, dass Wammerl enttäuscht meinte: „Das haben wir uns anders vorgestellt.“

Besser wurde es auch in den zweiten 45 Minuten nicht, ganz im Gegenteil: Knapp eine Stunde war gespielt, da gab es einen Zellerndorfer Ballverlust im Zentrum, schnelles Umschaltspiel von Mautern und nach einem Stangelpass schloss Matthäus Schütz zur Führung ab.

Kein Mittel gegen die Mautern-Abwehr

Danach eine Abwehrschlacht der Wachauer, während die Weinviertler kein probates Mittel fanden, um die Defensive zu knacken. Da passte es ins Bild, dass es auch zweimal Elfmeteralarm gab, aber die Pfeife des Schiris stumm blieb. „Aber es ist bezeichnend, dass wir gerade einmal eine Torchance hatten, die ich als solche bezeichnen würde“, seufzte Wammerl.

Somit blieb es bei der Niederlage zu Hause, die Klassenerhalts-Party musste verschoben werden. „Aber ganz ehrlich, diesmal hätten wir uns auch keine Feier verdient“, so Wammerl.

Statistik:

Zellerndorf - Mautern 0:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (60.) Schütz

Karten: Neumeister (83., Gelbe Karte Foul)Schütz (90., Gelbe Karte Foul), Ettenauer (44., Gelbe Karte Unsportl.)

Zellerndorf: Franz Prechtl; Rudolf Fidesser, Chereda, Schrammel (78. Reithofer), Arthold; Hauer, Neumeister; Senkyrik (84. Schneider), Markus Reilinger (70. Paul Prechtl), Bussek; Rain.

Mautern: Dittrich, Stamminger, Ettenauer (84. Reischer), Mair (90+2. Lackner), Polland, Leutgeb, Gerbeth, Brdaninovic, Exner, Wimberger, Schütz

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Oskar Kokoszka