Mannschaftliches Gesamtversagen in Ziersdorf

„Das war heute mannschaftliches Gesamtversagen“, brachte es Ziersdorf-Trainer Martin Aichinger auf den Punkt. „Wir hatten über das gesamte Spiel gesehen keine zwingende Torchance und von dem her geht die Niederlage auch in Ordnung.“ Auf beiden Seiten sollten über 90 Minuten Torchancen Mangelware sein, Mautern siegte aber durch das Tor von Florian Ettenauer mit 1:0 (50.). Für Heim-Trainer Aichinger ein irreguläres Tor: „Meiner Meinung nach war es Abseits aber ja, kannst jetzt eh nicht mehr ändern.“

Aichinger war mit dem Auftreten seiner Mannschaft so gar nicht einverstanden: „Das war, seit ich hier Trainer bin die schlechteste Partie. Ein lauer Spätsommerkick. Das müssen wir jetzt schnell abhacken und nächste Woche besser machen.“

Statistik:

Ziersdorf - Mautern 0:1 (0:0).

Torfolge: 0:1 (50.) Ettenauer.

Gelbe Karten: Rockenbauer (36. Foul), Majercak (29. Foul), Weiss (26. Foul); Stamminger (35. Foul), Schütz (23. Unsportlichkeit).

Ziersdorf: Hofmann; Hauser, Majercak, Weiss (73. Mollay), Genger; Aviles Gonzales, Stark; Kovacevic (62. Waltner), Demaj, Rockenbauer (85. Grabler), Kollar.

Mautern: Katzenberger; Brdaninovic (65. Paurevic), Schütz, Mair, Leutgeb, Wolf, Dittrich, Wögrath, Ettenauer (80. Exner), Stamminger, Mayr.

235 Zuschauer, Schiedsrichter: Daniel Pelic.